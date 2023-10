EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie accusée de vouloir "cibler des navires civils" en mer Noire

La Russie est accusée par Londres de vouloir s'en prendre à des navires civils en mer Noire, grâce des mines marines pour empêcher l'exportation de céréales ukrainiennes. "Des renseignements (...) suggèrent que la Russie cherche à cibler des navires civils utilisant le +corridor humanitaire+ en Ukraine de façon à perturber l'exportation de céréales ukrainiennes", écrit le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.





Moscou "voudra certainement éviter de couler ouvertement des navires civils et accusera à tort l'Ukraine pour toute attaque". Selon le Royaume-Uni, depuis son retrait de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire en juillet, la Russie a détruit 130 infrastructures portuaires en Ukraine et détruit 300.000 tonnes de céréales.