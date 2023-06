EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le chef de l'Otan appelle à soutenir la contre-offensive

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a plaidé mercredi pour un soutien militaire accru de l'Alliance aux forces ukrainiennes afin de leur permettre de poursuivre leur contre-offensive contre la Russie malgré les pertes subies.

"Les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive de grande envergure. Elle vient de commencer et nous ne savons pas si elle constituera un tournant dans la guerre, mais les Ukrainiens progressent pour libérer des territoires", a-t-il souligné. "Personne ne peut prédire l'évolution sur le champ de bataille. Quand on fait face à des forces statiques bien préparées, à des champs de mines et à des lignes de défense, il faut s'attendre à des pertes et les combats sont acharnés".

"La chose la plus évidente à faire est de s'assurer qu'ils aient des armes et des approvisionnements pour continuer à mener l'offensive", estime Jens Stoltenberg. "Le ministre (Oleksiy) Reznikov et les commandants militaires ukrainiens vont informer des besoins urgents" contre les troupes russes, a-t-il expliqué, de retour de Washington.