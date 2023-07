EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la contre-offensive n'avance "pas si vite", admet Kiev

ESPION RUSSE





Vadim Konoshchenok, un agent présumé des services de renseignement russes a été placé en détention provisoire sur le sol américain. L'individu, qui risque jusqu'à 30 ans de prison, est accusé d'avoir "fourni des technologies américaines de pointe et des munitions à la Russie, destinées à son invasion illégale et non provoquée de l'Ukraine", a indiqué Andrew Adams, le directeur de l'équipe KleptoCapture, qui dépend du ministère de la Justice. Selon les autorités américaines, plus de 450 kg de munitions ont été saisis dans le cadre de cette affaire.





L'extradition de ce suspect intervient au moment où Washington cherche à négocier la libération de plusieurs citoyens américains détenus en Russie, dont Paul Whelan, ancien sous-officier du corps des Marines, et le journaliste Evan Gershkovich, tous deux accusés d'espionnage.