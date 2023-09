EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le ministre des Armées Sébastien Lecornu arrive à Kiev

La défense aérienne ukrainienne a détruit dans la nuit de mercredi à jeudi plus de trente drones lors d'une attaque russe dans les régions d'Odessa et Mykolaïv, dans le sud du pays, a déclaré une porte-parole. "Cette nuit, plusieurs groupes de drones d'attaque ont été lancés" dans ces régions, a déclaré Natalya Gumenyuk, porte-parole du commandement sud de l'armée ukrainienne, évoquant "une attaque massive".





"Cependant, le travail de la défense aérienne a été assez efficace. Plus de 30 drones ont été détruits. Des estimations plus précises seront fournies par l'armée de l'air", a-t-elle ajouté. "L'ennemi n'arrête pas d'attaquer, n'arrête pas la pression et la recherche de nouvelles tactiques, notamment avec l'utilisation d'attaques massives", a déclaré Natalya Gumenyuk.