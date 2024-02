EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou affirme avoir neutralisé neuf drones ukrainiens

Toujours des tensions à Washington. Joe Biden a averti mardi les élus républicains de la Chambre des représentants que "l'Histoire [serait] témoin" s'ils décidaient de torpiller l'aide de 60 milliards de dollars à l'Ukraine que le Sénat vient d'approuver. Le président démocrate a appelé les parlementaires conservateurs à se détacher de son prédécesseur Donald Trump, en condamnant les récents propos "idiots" et indignes" de son rival à propos de l'Otan.





Le Kremlin fâché contre l’Estonie. La Russie a lancé mardi des avis de recherche contre au moins trois responsables des pays baltes et trois Polonais, dont la Première ministre estonienne Kaja Kallas, sur fond de conflit mémoriel entre ces pays de l'ex-bloc communiste et Moscou. Le Kremlin a invoqué la vision opposée de l'Histoire qu'ont Moscou et ces États pour justifier cette décision. Depuis l'assaut russe en Ukraine en février 2022, c'est la première fois que la Russie émet un avis de recherche contre un dirigeant étranger en exercice.





Le patrimoine ukrainien en péril. La guerre en Ukraine a causé pour 3,5 milliards de dollars de destruction au patrimoine et au secteur culturel de ce pays et engendré 19 milliards de dollars de pertes de revenus dans le divertissement, l'art et le tourisme, a estimé l'Unesco mardi. Pour parvenir à ces montants, l'Unesco a identifié quelque 5.000 sites détruits depuis l'invasion russe de février 2022, dont 341 sites culturels endommagés — contre 248 en avril 2023.