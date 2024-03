EN DIRECT - Guerre en Ukraine : 2 morts et 7 blessés dans des attaques dans la région russe de Belgorod

Deux civils ont été tués ce samedi et sept autres ont été blessés dans une attaque de drone dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur régional. Suivez les dernières informations.

2 CIVILS TUÉS DANS LA RÉGION DE BELGOROD Deux civils ont été tués et sept autres ont été blessés dans une attaque de drones et des frappes dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur régional. "La matinée a été difficile", a écrit Viatcheslav Gladkov sur Telegram. Selon lui, deux districts dans sa région ont été attaqués par des drones ; l'une de ces attaques qui s'est produite dans le district de Tchernianski a fait un mort civil et deux blessés. INCENDIE DANS UNE RAFFINERIE DE PETROLE Un incendie s'est déclaré samedi dans une raffinerie de pétrole dans la région russe de Samara (Volga), attaquée par un drone, a indiqué le gouverneur régional. "Cette nuit, plusieurs attaques de drones contre les raffineries de pétrole régionales ont été commises", a déclaré Dmitri Azarov, gouverneur de la région de Samara, dans un communiqué du gouvernement régional publié sur Telegram.

L'une de ces attaques a provoqué "un incendie dans la raffinerie de pétrole Kouïbychevski", a-t-il précisé, en soulignant qu'aucune victime n'était à déplorer. POINT DE SITUATION Ces dernières 24 heures, le conflit qui se poursuit à l'est de l'Ukraine a été marqué par plusieurs événements :

- La Russie a affirmé avoir conduit vendredi une attaque "massive" contre l'Ukraine en réponse aux récentes attaques contre ses régions frontalières. Kharkiv, la deuxième ville du pays, s'est retrouvée plongée dans l'obscurité totale vendredi à la nuit tombée, privée de courant depuis le matin après ces bombardements sur les infrastructures énergétiques. D'autres villes ont été touchées. Au moins cinq morts et une trentaine de blessées sont à déplorer, selon les autorités.

- La Russie est "en état de guerre" contre l'Ukraine, a reconnu le porte-parole du Kremlin dans une interview parue vendredi, après avoir insisté pour présenter l'assaut contre sa voisine, lancé il y a deux ans, comme une "opération spéciale" et rejeté l'emploi du mot "guerre".

- En conclusion d'un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a pris la parole vendredi lors d'une conférence de presse. Il a réaffirmé le soutien de la France et de l'UE à l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra et aussi intensément que nécessaire."

- Le groupe d'armement franco-allemand KNDS, qui fabrique notamment des chars, va produire des équipements militaires et des munitions sur le sol ukrainien, ont annoncé vendredi les ministres de la Défense des deux pays à l'issue d'une rencontre à Berlin. BONJOUR Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré au conflit en Ukraine. Retrouvez ici toutes les informations du jour liées à cette invasion, débutée par la Russie il y a plus de deux ans.

Après l'attaque meurtrière de vendredi 22 mars au soir près de Moscou, le renseignement militaire ukrainien a accusé le Kremlin et ses services spéciaux d'avoir orchestré pour accuser l'Ukraine et justifier une "escalade" de la guerre. L'ex-président russe Dmitri Medvedev, a de son côté assuré que la Russie "détruira" les dirigeants ukrainiens s'il s'avère qu'ils sont responsables de l'attaque meurtrière d'une salle de concert de la banlieue de Moscou. L'Ukraine avait auparavant assuré n'avoir "absolument rien à voir" avec la fusillade.

"Soyons clairs, l'Ukraine n'a absolument rien à voir avec ces événements", a assuré sur Telegram M. Podoliak dont le pays combat depuis deux ans une invasion russe. "L'Ukraine n'a jamais utilisé de méthodes de guerre terroristes", a-t-il ajouté. Pour l'Ukraine, "il est important de mener des opérations de combat efficaces, des actions offensives pour détruire l'armée régulière russe" et mettre fin à l'invasion, a encore déclaré le responsable.

L'Ukraine a subi vendredi des frappes nocturnes massives qui ont fait au moins cinq morts et entraîné des coupures d'électricité d'ampleur, Volodymyr Zelensky dénonçant le manque de "volonté politique" en Occident pour aider Kiev. Ces attaques ont en particulier visé le réseau énergétique ukrainien, laissant au total 1,5 million de personnes sans électricité, selon l'ONU. Le ministère ukrainien de l'Énergie avait indiqué avoir restauré le courant pour plus d'un million de consommateurs.

La situation est la plus difficile à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine qui comptait avant-guerre près d'un million et demi d'habitants, avec des coupures massives d'électricité et de chauffage à la suite de cette attaque, la "plus puissante" contre cette cité en deux ans d'invasion russe, selon son maire. La nuit tombée, Kharkiv a été plongée dans le noir, selon une équipe de l'AFP sur place.

L'armée russe a assuré avoir agi en représailles aux récentes opérations militaires de Kiev contre les régions situées à la frontière avec l'Ukraine, qui étaient elles-mêmes des réponses aux bombardements quotidiens des villes ukrainiennes. Au moins cinq personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées, selon les autorités, notamment dans les régions de Zaporijia (sud) et de Khmelnytsky (ouest).

Danone, géant agroalimentaire français, a annoncé vendredi soir avoir obtenu "les autorisations réglementaires russes requises" pour céder à un homme d'affaires lié au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov sa filiale en Russie, dont elle avait déjà perdu le contrôle.