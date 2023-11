EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les dernières informations du dimanche 26 novembre 2023

Kiev a été la cible, dans la nuit de vendredi à samedi, de la plus vaste attaque de drones russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Cinq personnes, dont un enfant de 11 ans, ont été blessées. Suivez les dernières informations.

La capitale ukrainienne, Kiev, a été visée, dans la nuit de vendredi 24 à samedi 25 novembre, par la plus vaste attaque de drones russes depuis le début de l'invasion du pays en février 2022, faisant cinq blessés et privant d'électricité des dizaines d'immeubles d'habitation. Ce bombardement intervient le jour la commémoration en Ukraine de l'Holodomor, la grande famine des années 1930, à l'époque soviétique, un "génocide" orchestré selon Kiev par Joseph Staline et qui a provoqué la mort de millions d'Ukrainiens.

Samedi matin, l'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu 71 drones d'attaque Shahed de fabrication iranienne lancés dans la nuit par la Russie. "La plupart d'entre eux ont été détruits dans la région de Kiev", a-t-elle indiqué. Cinq personnes, dont un enfant de 11 ans, ont été blessées au cours de cette frappe, ont indiqué les autorités locales, assurant qu'il s'agissait de l'attaque "la plus massive depuis le début de l'invasion" de l'Ukraine.

La France a condamné samedi "avec la plus grande fermeté" l'attaque aérienne russe. Cette attaque "confirme le cynisme et la violence sans bornes de la Russie", estime le Quai d'Orsay.

"Ces attaques ciblant à dessein la population et les infrastructures civiles de l'Ukraine constituent des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte", selon le communiqué qui assure que "la France continuera de se tenir aux côtés de l'Ukraine, de manière déterminée et aussi longtemps qu'il le faudra".