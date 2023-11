EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les combats continuent autour d'Avdiïvka

Lundi, Kiev a affirmé que les Russes continuaient d'attaquer Avdiïvka, ville de l'est du pays. Une partie de l'Ukraine et de la Russie sont par ailleurs touchées par une "méga-tempête". Suivez les dernières informations.

UN JOURNALISTE AMERICAIN TOUJOURS DETENU EN RUSSIE Un tribunal de Moscou a prolongé mardi de deux mois, jusqu'au 30 janvier, la détention provisoire du journaliste américain Evan Gershkovich, arrêté fin mars en Russie pour "espionnage", une accusation qu'il rejette.

"La période de détention d'Evan Gershkovich (...) est prolongée de deux mois (...), jusqu'au 30 janvier 2024", a indiqué dans un communiqué le service de presse du tribunal Lefortovski. REPORTAGE Alors que les forces russes pilonnent Avdiivka depuis plusieurs jours, notre équipe a pu rencontrer ceux qui fuient les combats. "Nous avons tout perdu", ont raconté à LCI des habitants obligés de prendre un train direction l'ouest de l'Ukraine. International DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : les derniers réfugiés d'Avdiivka UN ETUDIANT RUSSE DEVANT LA JUSTICE Le procès d'un étudiant de 18 ans, le plus jeune Russe jugé pour avoir diffusé de "fausses informations" sur l'armée russe, a débuté lundi à Odintsovo, dans la banlieue ouest de Moscou.

Maxime Lypkan qui risque jusqu'à 10 ans de prison avait été arrêté en février dernier, peu après avoir fêté ses 18 ans, tandis qu'il prévoyait d'organiser une action de protestation contre l'offensive russe en Ukraine.

L'audience s'est déroulée à huis clos et sans la présence de l'accusé qui a été placé vendredi dans un hôpital psychiatrique à Tchekhov, près de la capitale russe, à la demande du tribunal. DES INTEMPERIES QUI FONT HUIT MORTS Des intempéries qualifiées de "méga-tempête" ont fait huit morts en Russie, en Crimée annexée, dans d'autres régions occupées de l'Ukraine et en Moldavie, selon les autorités et des médias lundi.

Baptisées "tempête du siècle" et "méga-tempête" par les médias russes, ces intempéries, en cours depuis dimanche, ont affecté le plus durement la Crimée, une péninsule ukrainienne annexée en 2014, le sud-ouest de la Russie et les régions partiellement occupées de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson en Ukraine, selon le ministère russe de l’Énergie.

Le corps d'un homme a été retrouvé à Sotchi, une station balnéaire russe très prisée, d'après les autorités régionales, qui ont recommandé à la population de ne pas s'approcher de l'eau. En Crimée, un autre homme qui était allé "regarder les vagues" a péri, a raconté un conseiller du gouverneur de Crimée, Oleg Krioutchkov, à la télévision publique.

Une personne a en outre été tuée à bord d'un bateau dans le détroit de Kertch, entre la Crimée et la Russie, et un corps a été découvert à Novorossiïsk, dans la région de Krasnodar, selon les agences de presse russes.

L'Ukraine a affirmé, lundi 26 novembre, que les Russes continuaient d'attaquer Avdiïvka, ville de l'est devenu l'un des points les plus chauds du front et où, selon des blogueurs pro-Kremlin, l'armée de Moscou a réussi des avancées durant le week-end. "L'ennemi continue à mener des offensives autour d'Avdiïvka", a déclaré à la télévision nationale Andriï Kovaliov, un porte-parole de l'armée ukrainienne, sans dire si ces attaques avaient été repoussées ou non.

L'Ukraine continue à infliger de "lourdes pertes" à la Russie après des combats parmi "les plus intenses" depuis le début de la guerre en février 2022, a déclaré lundi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. "Les Ukrainiens ont été en mesure d'infliger de lourdes pertes aux envahisseurs russes, tant en termes de soldats que de capacités de combat", a déclaré M. Stoltenberg lors d'une conférence de presse, ajoutant que ces pertes militaires avaient eu lieu au cours des dernières semaines.