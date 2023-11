EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'Union européenne et le Canada affirment leur "soutien inébranlable"

L'UE et le Canada ont offert leur soutien "inébranlable" à l'Ukraine pour lutter contre l'invasion russe, lors du sommet vendredi à Terre-Neuve. Suivez les dernières informations sur ce conflit.

"Nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra", ont déclaré vendredi les dirigeants du Canada et de l'Union européenne (UE) dans un communiqué conjoint, à l'occasion du sommet Canada-UE, à Terre-Neuve, dans l'est canadien. "Nous nous emploierons à répondre aux besoins militaires et de défense immédiats de l'Ukraine" et à faire en sorte que ses besoins "à long terme" en matière de sécurité soient satisfaits, ont-ils ajouté.

Ottawa a profité de l'occasion pour bonifier son aide à Kiev : "Le Canada donnera plus de 11.000 fusils d'assaut et plus de neuf millions de cartouches", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau lors d'une conférence de presse dans la ville de Saint-Jean, sur la côte Atlantique. Le président du Conseil européen Charles Michel s'est montré prêt à ce que l'UE en fasse "encore plus dans les semaines à venir" pour soutenir Kiev.

Retrouvez les dernières infos dans le fil ci-dessus.