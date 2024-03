EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'UE plafonne certaines importations de Kiev, comme la volaille, le maïs et l'avoine

Les États de l'UE et le Parlement européen se sont entendus ce mercredi afin de plafonner à partir de juin des importations agricoles ukrainiennes exemptées de droits de douane. Les produits concernés sont les œufs, les volailles, le sucre mais également l'avoine, le maïs et le miel. Suivez les dernières informations.

Une décision pour répondre à la colère des agriculteurs européens. Les États de l'UE et le Parlement européen se sont entendus ce mercredi afin de plafonner à partir de juin des importations agricoles ukrainiennes exemptées de droits de douane. Les produits concernés sont les œufs, les volailles, le sucre mais également l'avoine, le maïs et le miel. Le blé et l'orge ne sont pas concernés. Cet accord reconduit pour un an l'exemption de droits de douane accordée depuis 2022 à l'Ukraine, mais en l'assortissant de "mécanismes de sauvegarde" ciblant certains produits sensibles.

L'armée russe revendique la prise d'Orlivka. Le ministère de la Défense russe a affirmé mardi sur Telegram que les forces russes "ont libéré la localité d'Orlivka", village du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Le ministère précise avoir par ailleurs "amélioré ses positions" dans la zone autour du village, au nord-ouest de la ville de Avdiïvka, conquise par l'armée russe en février.

Vladimir Poutine veut "punir" les soldats russes favorables à l'Ukraine. Le président russe a ordonné aux services de sécurité russes, le FSB, de "punir" les combattants russes pro-Kiev menant des attaques dans des régions de Russie frontalières de l'Ukraine, les qualifiant ce mardi d'"ordures" et de "traîtres".

Donald Trump assure que ses menaces récentes contre l'OTAN étaient une "manière de négocier" avec ses membres. L'ancien président américain avait averti, dans le cas où il serait réélu en novembre, ne plus garantir la protection des pays de l'Alliance atlantique face à la Russie si ceux-là ne payaient pas leur part financière à l'institution.

L'armée russe revendique la prise d'Orlivka. Le ministère de la Défense russe a affirmé mardi sur Telegram que les forces russes "ont libéré la localité d'Orlivka", village du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Le ministère précise avoir par ailleurs "amélioré ses positions" dans la zone autour du village, au nord-ouest de la ville de Avdiïvka, conquise par l'armée russe en février.

Vladimir Poutine veut "punir" les soldats russes favorables à l'Ukraine. Le président russe a ordonné aux services de sécurité russes, le FSB, de "punir" les combattants russes pro-Kiev menant des attaques dans des régions de Russie frontalières de l'Ukraine, les qualifiant ce mardi d'"ordures" et de "traîtres”.

Donald Trump assure que ses menaces récentes contre l’OTAN étaient une “manière de négocier” avec ses membres. L’ancien président américain avait averti, dans le cas où il serait réélu en novembre, ne plus garantir la protection des pays de l’Alliance atlantique face à la Russie si ceux-là ne payaient pas leur part financière à l’institution. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur TF1info afin de suivre les dernières actualités autour de la guerre en Ukraine, débutée le 24 février 2022 après l'invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine a ordonné aux services russes de sécurité, le FSB, de "punir" les combattants russes pro-Kiev menant des attaques dans des régions frontalières de l'Ukraine, les qualifiant d'"ordures" et de "traîtres". "Nous ne devons pas oublier qui ils sont, les identifier par leur nom. Nous les punirons de manière imprescriptible, où qu'ils soient", a déclaré le président russe dans un discours aux responsables du FSB, le puissant service de sécurité qui contrôle également les frontières du pays et que M. Poutine a dirigé dans les années 1990.

L'Ukraine est "choquée" par le blocage persistant au Congrès américain d'une enveloppe budgétaire cruciale pour aider Kiev à tenir face à l'invasion russe mais paralysée depuis des mois, a déclaré le chef de la diplomatie, Dmytro Kouleba. "Ce qui compte vraiment et ce qui nous choque, c'est que la décision n'a pas encore été adoptée. Nous approchons de la fin de mars et les délibérations se poursuivent" toujours, a-t-il déclaré lors d'un briefing en ligne pour des médias étrangers.

Le secrétaire américain à la Défense a promis mardi en Allemagne que son pays "ne laissera pas l'Ukraine échouer" face à la Russie et dit espérer bientôt un feu vert du Congrès à l'aide américaine, attendue avec impatience par Kiev. "Les États-Unis soutiennent l'Ukraine parce que c'est la bonne chose à faire et parce que l'Amérique se soucie de la liberté lorsqu'elle est menacée, mais nous soutenons également l'Ukraine parce que c'est crucial pour notre propre sécurité", a-t-il martelé lors d'une conférence de presse sur la base aérienne américaine de Ramstein, en Allemagne.

Le Comité international olympique a durci le ton mardi envers la Russie, accusée de "politiser le sport" en lançant ses "Jeux de l'amitié" en septembre prochain, une nouvelle compétition concurrente des JO qui prévoit aussi une édition hivernale. L'organisation basée à Lausanne demande au monde sportif et aux gouvernements invités par Moscou "de rejeter toute participation et tout soutien" à cet événement, indique-t-elle dans une déclaration. Annoncée depuis plusieurs mois, la première édition des "Jeux de l'amitié d'été" devrait "a priori se tenir à Moscou et Ekaterinbourg" en septembre prochain, rappelle le CIO, alors que les "Jeux de l'amitié d'hiver" sont prévus en 2026 à Sotchi, qui avait accueilli les JO-2014.