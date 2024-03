EN DIRECT - Guerre en Ukraine : attaque russe d'ampleur sur une centrale hydroélectrique à Zaporijia

Le ministre ukrainien de l'Énergie a indiqué qu'une attaque russe de grande ampleur était menée contre les infrastructures ukrainiennes, et notamment la centrale hydroélectrique de Zaporijia. Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées ce matin dans une frappe sur la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et visée par de nombreuses attaques, a indiqué le gouverneur local. Suivez les dernières informations.

DES VICTIMES SUITE À LA FRAPPE SUR LE BARRAGE DE DNIPRO Petro Andriouchtchenko, un conseiller du maire ukrainien de la ville de Marioupol sous contrôle russe depuis 2022, a affirmé sur Telegram, photos à l'appui, qu'un missile russe avait touché un trolleybus qui circulait sur le barrage hydroélectrique de Dnipro, visé par une attaque russe, ce vendredi matin. La frappe aurait tué les civils qui voyageaient dans le véhicule. Aucune confirmation ni bilan n'étaient disponibles dans l'immédiat de la part des autorités. UN BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE UKRAINIEN PRIS POUR CIBLE Alors que le ministre ukrainien de l'Énergie, Guerman Galouchtchenko, a indiqué qu'une attaque russe de grande ampleur était menée contre les infrastructures ukrainiennes, le média ukrainien The Kyiv Independent a rapporté que la centrale hydroélectrique Dnipro de Zaporijjia avait été frappée. La société en charge de son exploitation a fait état d'un incendie dans la centrale, mais a déclaré qu'il n'y avait pas de risque de rupture, ajoutant que la situation était sous contrôle. DES DROITS DE DOUANE SUR LES CÉRÉALES RUSSES Dans la recherche de solutions de la part des Européens pour soutenir l'Ukraine contre la Russie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a fait savoir qu'elle souhaitait mettre en place des droits de douane sur les importations russes et biélorusses de céréales, jusque-là exemptées. Céréales : l'UE veut taxer les importations russes Source : TF1 Info HUIT ROQUETTES ABATTUS AU-DESSUS DE BELGOROD, EN RUSSIE Suite à l'annonce d'une frappe ukrainienne sur la région de Belgorod, en Russie, par le gouverneur local de la région, le ministère russe de la Défense a précisé avoir détruit au-dessus de la région huit roquettes tirées par le système de lance-roquettes Vampire et en provenance de l'Ukraine. RETOUR D'UN ÉMISSAIRE CHINOIS ENVOYÉ POUR DES NÉGOCIATIONS DE PAIX Des divergences majeures persistent entre l'Ukraine et la Russie pour des négociations de paix, a estimé à Pékin l'émissaire chinois pour la question ukrainienne, Li Hui, de retour d'une mission en Europe. "Toutes les parties reconnaissent le danger de voir la situation actuelle continuer à se détériorer", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse. Toutefois, "il existe un fossé important (entre elles) sur la question des pourparlers de paix", a poursuivi le diplomate. La Chine, qui se présente comme une partie neutre, mais dont la relation avec la Russie s'est approfondie depuis le début du conflit, appelle régulièrement à un règlement politique pour mettre fin aux combats en Ukraine. UNE LIGNE ÉLECTRIQUE DE LA CENTRALE DE ZAPORIJJIA, BOMBARDÉE Une des deux lignes électriques alimentant la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia a été coupée par un bombardement, a annoncé le ministre ukrainien de l'Énergie, Guerman Galouchtchenko, qui a dénoncé une attaque russe de grande ampleur contre les infrastructures ukrainiennes. "L'ennemi mène actuellement la plus grande attaque contre l'industrie énergétique ukrainienne de ces derniers temps", a déclaré Guerman Galouchtchenko sur Facebook. "En raison de bombardements, une des lignes de transmission d'énergie alimentant la centrale nucléaire de Zaporijjia a été coupée", a-t-il ajouté. L'opérateur ukrainien Energoatom a confirmé qu'après cette coupure, la centrale n'était plus reliée au réseau électrique de l'Ukraine que par une seule ligne. En cas de coupure, les réacteurs de cette centrale ne dépendront plus pour leur refroidissement que des générateurs diesel de secours, a rappelé l'opérateur, qui souligne qu'un accident nucléaire se produira si ces générateurs s'arrêtent à leur tour de fonctionner. UNE FRAPPE À BELGOROD, EN RUSSIE Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées ce matin dans une frappe sur la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et visée par de nombreuses attaques, a indiqué le gouverneur local. "Une frappe de nouveau. Malheureusement, une personne est morte", a écrit Viatcheslav Gladkov sur Telegram, en précisant que la victime était une femme. "Il y a des blessés", a-t-il ajouté. Selon de premières informations, la frappe a endommagé trois établissements médicaux et plusieurs maisons, a ajouté Viatcheslav Gladkov. DES FORCES SPÉCIALES UKRAINIENNES AU SOUDAN Des forces spéciales ukrainiennes ont été déployées au Soudan aux côtés de l'armée régulière. Une opération extérieure expliquée auprès de LCI dans la vidéo ci-dessous. LCI sur le terrain : l'Ukraine combat la Russie en Afrique Source : TF1 Info POINT DE SITUATION Ces dernières 24 heures, le conflit qui se poursuit à l'est de l'Ukraine a été marqué par plusieurs événements : 31 missiles russes abattus par l'Ukraine : Kiev a annoncé avoir repoussé une attaque d'ampleur contre la capitale. "Tous les missiles ont été abattus dans la région de Kiev", a indiqué l'armée de l'air. Selon la présidence ukrainienne, 13 civils ont été blessés dans différents quartiers de la ville, les débris provoquant des dégâts en retombant.

L'Ukraine a annoncé avoir abattu, jeudi 21 mars à l'aube, 31 missiles russes tirés sur Kiev, la première attaque d'ampleur contre la capitale depuis février. Selon la présidence ukrainienne, 13 civils ont été blessés dans plusieurs quartiers de la capitale et quatre autres dans la région de Kiev. Après cette attaque qui a fait 17 blessés, le président Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à avoir la "volonté politique" d'aider son pays, réclamant spécifiquement des systèmes antiaériens tels que les Patriot américains.

Plus près de la ligne de front, une personne a été tuée et six autres blessées par un missile balistique russe qui a atteint une entreprise industrielle à Mykolaïv (sud de l'Ukraine) dans la journée, ont déploré les autorités régionales. Le gouverneur de la région voisine de Kherson a fait état d'une femme âgée tuée jeudi dans un bombardement. Dans la région de Donetsk (est), une frappe russe a provoqué la mort d'un homme tandis que deux femmes ont été blessées dans la ville de Novogrodivka, selon l'administration régionale.

Dans l'est de l'Ukraine, les forces russes affirment continuer leur lente poussée, revendiquant jeudi la prise du village de Tonenké, à l'ouest de la ville d'Avdiïvka, conquise en février.

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, particulièrement visée, a dit que de nouvelles attaques aériennes avaient fait cinq blessés. Le ministère russe de la Défense avait au préalable affirmé avoir abattu 10 roquettes ukrainiennes RM-70 Vampir. Des combattants russes, alliés à l'Ukraine contre le Kremlin, ont assuré jeudi qu'ils poursuivraient leurs incursions armées en Russie, se targuant d'avoir ouvert un nouveau "front" dans le conflit. Depuis la semaine dernière, ces groupes ont dit s'être infiltrés à plusieurs reprises dans les régions russes frontalières de Belgorod et de Koursk, l'armée russe affirmant avoir repoussé leurs assauts.

Les Vingt-Sept, réunis en sommet à Bruxelles, ont décidé d'aller de l'avant, jeudi, avec un projet visant à utiliser les bénéfices provenant des avoirs gelés de la Russie dans l'UE pour armer l'Ukraine. Dans une déclaration commune, les dirigeants des pays membres de l'UE ont dit vouloir "faire avancer les travaux" sur une proposition présentée mercredi par la Commission européenne, qui devrait permettre de dégager entre 2,5 et trois milliards d'euros par an en faveur de Kiev.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé d'imposer des droits de douane sur les céréales venant de Russie, alors qu'elles en sont actuellement exemptées, au grand dam des agriculteurs de l'UE. "Nous avons préparé une proposition visant à augmenter les droits de douane sur les importations de céréales, d'oléagineux et de produits dérivés, russes et biélorusses. Cela empêchera les céréales russes de déstabiliser le marché européen pour ces produits", a déclaré Mme Von der Leyen, lors d'une conférence de presse, à l'issue de la première journée d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UE à Bruxelles.