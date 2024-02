EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie revendique le "contrôle total" d'Avdiïvka après le retrait ukrainien

Samedi, l'armée ukrainienne a annoncé son retrait de la ville d'Avdiïvka. Dans la soirée, la Russie a annoncé le "contrôle total" de cette ville située dans l'est de l'Ukraine. Suivez les dernières informations en direct.

LE POINT SUR LA SITUATION Samedi, la Russie a revendiqué le "contrôle total" d'Avdiïvka, dans l'est de l'Ukraine, après le retrait de Kiev faute de moyens militaires suffisants.

La Maison Blanche a d'ailleurs établi un lien entre ce succès symbolique concédé à la Russie par les Ukrainiens et le blocage - par les républicains - d'une aide militaire supplémentaire à Kiev par le Congrès américain. "J'ai parlé à Zelensky cet après-midi pour qu'il sache que j'étais confiant dans le fait que nous allons avoir cet argent", a toutefois tenu à rassurer le président des Etats-Unis Joe Bien samedi soir. "Je vais me battre pour qu'ils (les Ukrainiens) aient les munitions dont ils ont besoin", a-t-il assuré. Bonjour et bienvenue dans ce live. Vous êtes au bon endroit pour suivre toutes les dernières actualités sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

L'armée ukrainienne a été contrainte d'abandonner, samedi 17 février, la ville d'Avdiïvka, dans l'est du pays, concédant à la Russie sa plus grande victoire symbolique après l'échec de la contre-offensive lancée par Kiev l'été dernier. Dans la soirée, l'armée russe a assuré avoir pris le contrôle total de la ville.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lancé un appel pressant à ses alliés occidentaux pour qu'ils livrent plus d'équipements militaires au pays, en insistant sur les armes de longue portée, après l'une des victoires russes les plus significatives dans l'est de l'Ukraine. Dans la soirée, il a indiqué samedi avoir évoqué au téléphone avec Joe Biden la situation sur le front et dit croire avec le président américain en une "sage décision" du Congrès américain, qui bloque une aide de 60 milliards de dollars à Kiev.