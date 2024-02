EN DIRECT - Guerre en Ukraine : après Avdiïvka, les forces russes poursuivent l'offensive

Dimanche, les troupes russes ont lancé plusieurs attaques dans l'est de l'Ukraine, en essayant d'avancer au-delà d'Avdiïvka, selon Kiev. La veille, l'armée russe avait annoncé avoir pris le "contrôle total" de la ville. Suivez les dernières informations en direct.

Les troupes russes lancent de multiples attaques dans l'est de l'Ukraine en essayant d'avancer au-delà d'Avdiïvka, au lendemain du retrait des forces de Kiev de cette ville industrielle, a déclaré, dimanche 18 mars, l'armée ukrainienne. D'"importantes forces" ukrainiennes ont pris pied sur de nouvelles positions près d'Avdiïvka et sont "prêtes" à des attaques russes, qui "malheureusement sont déjà en cours", a déclaré dimanche à la télévision le porte-parole militaire du secteur, Dmytro Lykhoviy. Selon lui, la Russie "tente de développer activement son offensive" dans la région de Donetsk.

Le parquet ukrainien a annoncé dimanche avoir ouvert des enquêtes sur l'exécution présumée par des militaires russes de huit prisonniers de guerre dans l'est de l'Ukraine, notamment près d'Avdiïvka. Plus tôt dans la journée, la chaîne Telegram DeepState, proche de l'armée ukrainienne, a affirmé que l'armée russe avait exécuté par balle six militaires ukrainiens, dont quatre blessés, encerclés sur une position au sud d'Avdiïvka, sans doute jeudi, avant le retrait ukrainien complet de cette cité industrielle.

Le président russe, Vladimir Poutine, a assuré que "ce qui se passe" en Ukraine est une "question de vie ou de mort" pour la Russie, alors qu'il ne s'agit pour l'Occident que "d'améliorer (sa) position tactique", dans une interview diffusée dimanche. Le chef d'État a ajouté qu'il était "important" pour les Russes comme les étrangers "de comprendre notre état d'esprit, de comprendre à quel point ce qui se passe autour de l'Ukraine est sensible et important pour notre pays".