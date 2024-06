Lundi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé que l'UE verserait "le mois prochain" à l'Ukraine quelque 1,4 milliard d'euros correspondant aux premiers intérêts sur les avoirs russes gelés. L'état-major ukrainien, lui, a accusé la Russie d'intensifier ses attaques à l'aide d'un gaz lacrymogène utilisé illégalement. Suivez les dernières informations.

DRONES L'armée russe a affirmé ce mardi avoir détruit dans la nuit 30 drones ukrainiens dans des régions frontalières de l'Ukraine. "Pendant la nuit, lors d'une tentative du régime de Kiev de commettre des attaques terroristes avec des drones aériens sur le territoire de la Fédération de Russie, les systèmes de défense antiaérienne ont intercepté et détruit 29 drones dans la région de Belgorod et un drone dans celle de Voronej", a précisé le ministère russe de la Défense sur Telegram. LE POINT SUR LA SITUATION Un coup d'œil sur les faits marquants des dernières 24h :

La cité méridionale ukrainienne d'Odessa a été attaquée lundi par des missiles de croisière, faisant trois blessés et provoquant un important incendie sur 3.000 m², selon les autorités locales. Une grande colonne de fumée s'élevait lundi d'une zone industrielle située non loin du centre, selon un journaliste de l'AFP sur place et la télévision nationale ukrainienne.

Le Kremlin a menacé ce lundi les États-Unis de "conséquences", au lendemain d'une frappe ukrainienne en Crimée, menée selon Moscou à l'aide d'un missile américain, et a accusé les Occidentaux de "tuer des enfants russes". Selon Moscou, les frappes de missiles de longue portée ATACMS, comme celle de dimanche en Crimée ukrainienne annexée par la Russie, ne peuvent pas être menées par l'Ukraine seule, car elles nécessitent des spécialistes, des technologies et des données des services de renseignement américains.

Au moins quatre personnes ont été tuées et 40 autres blessés en Ukraine ce lundi dans une frappe russe sur la ville de Pokrovsk, dans la région de Donetsk (est), ont indiqué les autorités locales. Les affrontements se sont intensifiés ces derniers jours dans les secteurs de Pokrovsk et de Toretsk, où l'armée russe tente de réaliser des avancées en y déployant d'importantes ressources.

Le président ukrainien a limogé un haut responsable de l'armée, qui avait été accusé par un autre commandant d'incompétence et d'abus de pouvoir, en pleine invasion russe du pays. "J'ai décidé de remplacer le commandant des forces conjointes des forces armées ukrainiennes, le lieutenant-général Iouri Sodol, par le général de brigade Andriï Gnatov", a indiqué Volodymyr Zelensky sur Telegram. Ce limogeage intervient après des critiques formulées par un commandant de la sulfureuse brigade Azov, qui avait réclamé une enquête sur le lieutenant-général Sodol.

Emmanuel Macron a déclaré que la France avait une "détermination sans équivoque" à soutenir l'Ukraine "dans la durée", alors que la possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir à Paris suscite l'inquiétude à Kiev. "Notre soutien à l’Ukraine demeure et demeurera constant et nous continuerons de nous mobiliser pour répondre aux besoins immédiats de l'Ukraine, porter le message de notre détermination sans équivoque pour nous tenir au côté des Ukrainiens dans la durée", a-t-il affirmé à l'Élysée, au côté du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Dix-neuf entreprises chinoises, dont un géant mondial de l'industrie satellitaire, ont été ajoutées à une liste de sociétés avec lesquelles les entreprises de l'Union européenne ne peuvent plus commercer, dans le cadre de sanctions adoptées suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Ces sociétés basées en Chine, dont plusieurs à Hong Kong, figurent dans la liste publiée au Journal officiel de l'UE. Les Occidentaux accusent constamment Pékin de soutenir l'effort de guerre russe, ce que la Chine dément.

L'Union européenne d'un côté, l'Ukraine et la Moldavie de l'autre, lancent officiellement ce mardi au Luxembourg des négociations censées permettre à ces deux pays d'être un jour membres à part entière de l'UE. La Russie a cherché par tous les moyens à entraver ce processus, qui s'annonce long et difficile, devant conduire ces deux anciennes républiques soviétiques à s'ancrer à l'Europe.

L'Ukraine subit des frappes russes quotidiennes, qui ont notamment ravagé son infrastructure énergétique, forçant à des coupures de courant à travers le pays pour faire face aux pénuries d'électricité. Au moins huit civils sont morts lundi 24 juin. Selon les autorités ukrainiennes, au moins quatre ont été tués et 40 autres blessés en Ukraine dans une frappe de missile russe sur la ville de Pokrovsk, une zone dans la région de Donetsk (est), où les assauts russes se multiplient.

L'état-major ukrainien a accusé la Russie lundi d'intensifier ses attaques à l'aide d'un gaz lacrymogène utilisé illégalement lors d'un conflit. L'armée ukrainienne dit avoir "documenté 715 cas" en mai, "soit 271 cas de plus qu'en avril", dénonçant une "violation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction" (CIAC).

Emmanuel Macron a déclaré lundi que la France avait une "détermination sans équivoque" à soutenir l'Ukraine "dans la durée". Le Président a aussi affirmé ne pas penser que l'armée française ira "s'engager sur le sol ukrainien demain".

L'UE va bientôt verser à l'Ukraine les premiers intérêts sur les avoirs russes gelés, soit quelque 1,4 milliard d'euros, a annoncé lundi à Luxembourg le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. "Les profits exceptionnels générés par les avoirs russes gelés en Europe - et non les avoirs eux-mêmes - vont être utilisés le plus rapidement possible au bénéfice de l'Ukraine", a promis M. Borrell à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept. Quelque "1,4 milliard d'euros sera disponible le mois prochain, et un autre milliard avant la fin de l'année" afin d'aider l'Ukraine à acheter des armes, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé un haut responsable de l'armée, qui a été accusé par un autre commandant d'incompétence et d'abus de pouvoir, en pleine invasion russe du pays.