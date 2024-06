Un bombardement et une attaque aérienne russe ont tué deux personnes dans le sud et le nord-est de l'Ukraine samedi, selon les autorités locales. Suivez les dernières informations en direct.

Dans la région de Kherson au sud, dont plus la moitié du territoire est occupé par Moscou, un bombardement d'artillerie russe a tué une femme de 60 ans dans le village de Dudchany, a annoncé le gouverneur Oleksandr Prokudin. Dans la région de Kharkiv au nord-est, sous le feu d'attaques transfrontalières russes depuis presque un mois, "les occupants ont frappé le village de Khotimlya dans une attaque aérienne", ont précisé les autorités locales.

"Une personne est morte de ses blessures, un autre habitant a été hospitalisé. A la suite de l'envoi de deux bombes aériennes, un bâtiment scolaire a été détruit, un commerce et des habitations privées ont été endommagées", ont indiqué les autorités régionales de Kharkiv sur Telegram.

JOE BIDEN A L'ELYSEE SAMEDI Emmanuel Macron et Joe Biden ont pris la parole devant la presse après leur réunion de travail à l'Élysée ce samedi. Les deux hommes se sont employés à dissiper tout malentendu sur le dossier majeur de la guerre en Ukraine. Le président américain a réitéré son soutien sans faille à l'Union européenne face aux ambitions de Vladimir Poutine.

LE POINT SUR LA SITUATION Voici les informations marquantes des dernières 24 heures :

- Un bombardement et une attaque aérienne russe ont tué deux personnes dans le sud et le nord-est de l'Ukraine samedi, ont affirmé les autorités locales.

- La Russie a affirmé plus tôt samedi avoir repoussé une attaque de drones ukrainiens visant un aérodrome militaire en Ossétie du Nord, dans le Caucase russe.

- "Le monde est témoin de l'enfer propagé par les troupes russes", a écrit ce samedi Volodymyr Zelensky dans un message posté sur X. Le président ukrainien en a par ailleurs profité pour remercier tous les services d'urgence à pied d'œuvre dans le pays.

L'Ukraine accuse régulièrement la Russie de bombarder des zones résidentielles près de la ligne de front dans le but de provoquer des évacuations. Moscou affirme ne pas cibler les civils.

Ces attaques interviennent après que les autorités installées par Moscou ont accusé l'Ukraine d'avoir tué 26 personnes et blessé des dizaines d'autres dans les régions occupées de Lugansk et de Kherson vendredi. Au moins 174 civils ont été tués en Ukraine en mai, le chiffre le plus élevé depuis juin 2023, au moment où l'armée russe progresse dans la région de Kharkiv, chassant l'armée ukrainienne de plusieurs villes et villages, avait signalé vendredi un communiqué des Nations unies.

Après des mois de blocage, Moscou gagne du terrain en Ukraine, à la suite de la conquête de 47 villes et villages au total depuis le début de cette année, selon le président russe Vladimir Poutine.

