EN DIRECT - Ukraine : "La terreur russe contre Kharkiv ne s'arrête pas", dénonce Zelensky après des frappes meurtrières

Ce samedi, six personnes ont été tuées à Kharkiv par une double frappe russe. Volodymyr Zelensky a condamné ce nouveau bombardement contre des civils, appelant de nouveau les alliés de Kiev à lui fournir plus de systèmes de défense antiaérienne. Suivez les dernières informations en direct.

TROUPES AU SOL, ZELENSKY DIT "NON" Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a indiqué qu'il ne "peut pas appeler toutes les armées du monde à participer à la guerre", sinon quoi "la Russie haussera le ton". Troupes au sol en Ukraine : Zelensky s'exprme Source : TF1 Info LE POINT DE SITUATION - Nouvelle attaque de drones sur Kharkiv : comme ces derniers jours, la ville du nord-est de l'Ukraine a une nouvelle fois été frappée par une attaque de drones dans la nuit de samedi à dimanche. Trois personnes ont été blessées par une opération russe de ce type, selon les autorités ukrainiennes. La veille, huit autres victimes avaient péri après des frappes de drones sur la ville, particulièrement ciblée par l'armée russe.

- Zelensky veut un sommet pour la paix : le président ukrainien a annoncé sa volonté de réunir 80 à 100 pays pour un prochain sommet mondial sur la paix. "Je pense que c'est le nombre de pays qui pourront au moins essayer de contraindre la Russie à une paix équitable", a-t-il poursuivi. Le Kremlin a déjà indiqué qu'il ne participerait pas à une réunion de ce type. Le dirigeant ukrainien appelle, lui, la communauté internationale à trouver une date pour organiser ce sommet.

- Mise en garde de Washington envers les entreprises chinoises : en visite en Chine depuis jeudi, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a souligné que "les entreprises, notamment chinoises, ne doivent pas apporter de soutien matériel à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, à l'industrie russe de défense" et menacé de "conséquences importantes" celles qui le feraient, selon un communiqué du Trésor américain. BIENVENUE Bonjour et bienvenue à tous et à tous sur ce live consacré à l'actualité de la guerre en Ukraine.

Une double attaque de missiles puis de drones russes a fait six morts et plus d'une dizaine de blessés dans la nuit de vendredi à samedi à Kharkiv (nord-est), la deuxième ville d'Ukraine, selon les autorités. Ailleurs en Ukraine, plusieurs frappes russes dans la région de Donetsk samedi après-midi ont fait "trois morts et deux blessés", selon les autorités régionales.

À Kharkiv, "six personnes ont été tuées et 11 blessés des suites de l'attaque nocturne de missiles ennemis", a indiqué samedi matin le bureau du procureur de Kharkiv sur les réseaux sociaux. "À environ 00H20 (22H20 GMT), les forces armées russes ont lancé leurs missiles sur le quartier résidentiel de Shevchenkivskyi", situé dans le nord de la ville, a-t-il précisé, ajoutant que l'attaque avait endommagé "des immeubles, des bâtiments administratifs, des dortoirs, une crèche, des magasins et des cafés".

"La terreur russe contre Kharkiv ne s'arrête pas", a condamné Volodymyr Zelensky dans un message publié sur Telegram, appelant de nouveau les alliés de Kiev à lui fournir plus de systèmes de défense antiaérienne.

La police de Kharkiv a fait état de son côté de deux missiles S-300 tirés sur la ville endormie, puis d'une seconde attaque sur les lieux d'intervention des secours, menée cette fois par des drones qui ont été abattus par la défense anti-aérienne, selon elle. Le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, avait initialement indiqué que les six morts avaient été tués par des drones de fabrication iranienne.

De son côté, le ministère russe de la Défense a indiqué dans un communiqué avoir visé et "touché" des "entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien". L'attaque de Kharkiv est intervenue peu après deux autres attaques dans des circonstances comparables en moins de 48 heures.

Par ailleurs, une frappe russe samedi dans la région de Kharkiv a fait un mort et un blessé, a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Oleg Synegoubov. "Des infrastructures civiles ont été endommagées", a-t-il affirmé, sans donner plus de détails.