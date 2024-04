EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le chef de l'Otan va proposer un fonds d'aide de 100 milliards d'euros

Le patron de l'Otan va proposer la création d'un fonds de 100 milliards d'euros pour aider Kiev. Les 32 pays de l'Alliance vont en parler ce mercredi à l'occasion d'une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Suivez les dernières informations en direct.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg va proposer la création d'un fonds de 100 milliards d'euros sur cinq ans pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, a appris l'AFP mardi de sources diplomatiques. Les 32 pays de l'Alliance atlantique vont en parler ce mercredi à l'occasion d'une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères à Bruxelles, selon des diplomates.

Les ministres "vont discuter du meilleur moyen d'organiser le soutien de l'Otan à l'Ukraine pour le rendre plus fort, plus prévisible et plus durable", a souligné un responsable de l'Alliance sous couvert d'anonymat. "Aucune décision" n'est attendue à cette réunion mais les "discussions vont se poursuivre en vue du sommet de l'Otan à Washington en juillet", a-t-il ajouté.

Le financement de ce fonds est encore en discussions mais l'idée est que chacun des États membres de l'Alliance y contribue en fonction de son produit intérieur brut (PIB), a-t-il encore expliqué. "Tout ce qui contribue à la dynamique du soutien à l'Ukraine va dans le bon sens", a dit un diplomate de l'Otan, relevant toutefois que cette idée soulevait encore de nombreuses questions parmi les Alliés, notamment sur le financement.

Les ministres, qui fêteront jeudi le 75e anniversaire de l'Alliance atlantique, veulent également discuter des moyens de renforcer l'engagement de cette organisation aux côtés de l'Ukraine, selon ces diplomates. Certaines des tâches actuellement assurées par le Groupe de Ramstein, qui fournit une aide militaire et regroupe plus de 50 pays alliés de Kiev, pourraient être directement prises en charge par l'Otan, a déclaré un de ces diplomates "L'Otan prendrait davantage de responsabilités", en renforçant "son soutien à l'Ukraine", a-t-il noté.

L'Ukraine sera l'un des principaux thèmes du sommet de l'Otan en juillet dans la capitale américaine. Ce pays souhaite entrer dans l'Alliance mais plusieurs de ses États membres, dont les États-Unis, y sont réticents, du moins à court terme.