EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la France promet "des centaines" de blindés, le point sur la situation

La France va livrer à l'Ukraine des "centaines" de blindés anciens mais "encore fonctionnels" et des missiles Aster, a annoncé samedi soir le ministre des Armées. Ces livraisons s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide à Kiev. Suivez les dernières informations en direct.

"Pour tenir une ligne de front aussi grande, l'armée ukrainienne a besoin par exemple de nos véhicules de l'avant blindé (VAB, ndlr): c'est absolument clé pour la mobilité des troupes", explique-t-il. "Ce matériel ancien, encore opérationnel, va pouvoir directement profiter à l'Ukraine en quantité importante. On peut en parler en centaines pour 2024 et début 2025."

Les fameux blindés de transport de troupes VAB, plus de 40 ans au compteur, sont en train d'être remplacés dans l'armée de Terre française par les blindés de nouvelle génération Griffon. LE POINT SUR LA SITUATION Les autorités ukrainiennes ont instauré samedi de nouvelles coupures électriques d'urgence dans au moins quatre régions du pays, au lendemain d'une vague de bombardements russes massifs ayant endommagé des infrastructures énergétiques du pays. Le fournisseur d'énergie ukrainien DTEK a indiqué dans des communiqués séparés que ces coupures, menées sur ordre du distributeur ukrainien Ukrenergo, concernaient les régions de Dnipropetrovsk (centre-sud) et de Donetsk (est). DTEK ne précise pas le nombre d'usagers concernés par ces restrictions.

Des bombardements russes ont tué au moins deux personnes et fait un blessé dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, ont indiqué samedi les autorités ukrainiennes, qui affirment avoir détruit neuf drones ennemis pendant la nuit. La localité de Krasnohorivka, située tout près du front, a été sous "le feu ennemi pendant la nuit et la matinée", a déclaré le gouverneur régional, Vadym Filachkine, sur Telegram. Ces tirs ont tué une femme de 70 ans et un homme de 73 ans, et blessé un autre, a-t-il indiqué, en appelant les derniers civils présents à fuir la ville.

Des bruits d'explosion ont été entendus samedi soir dans la région de Kharkiv, a indiqué le gouverneur de la région. Ces faits ont été confirmés par l'envoyée spéciale de LCI sur place. Les habitants de la ville et de ses environs ont été invités à rester dans les abris. Il y a eu au moins un blessé.

Répondant aux demandes pressantes de Kiev de renforcer ses capacités de défense anti-aérienne, Paris va aussi "débloquer un nouveau lot de missiles Aster 30" pour le dispositif SAMP/T MAMBA, l'équivalent du Patriot américain.

Paris enjoint à l'industrie de défense française de produire davantage et plus rapidement pour répondre aux besoins de son armée et assurer dans la durée son soutien à l'Ukraine.