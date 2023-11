EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie affirme avoir détruit 16 drones, dans le sud de son territoire et en Crimée

Au moins trois personnes ont été tuées et cinq blessées hier dans un bombardement russe sur la région de Kherson, dans le Sud de l'Ukraine. "Les Russes ont bombardé Tchornobayïvka. On sait d'ores et déjà que le bombardement a été effectué à l'aide d'armes à sous-munitions", a indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak. Selon le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko, ce "puissant bombardement d'artillerie" a fait trois morts et cinq blessés. "Plus de 60 bâtiments résidentiels et des fermes ont été endommagés", a-t-il indiqué sur Telegram.