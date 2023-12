EN DIRECT - Guerre en Ukraine : trois chasseurs-bombardiers russes abattus, selon Kiev

Les Ukrainiens vont fêter pour la première fois Noël le 25 décembre au lieu du 7 janvier comme c'était la tradition jusqu'alors, tout un symbole en pleine guerre contre Moscou, les Russes orthodoxes célébrant la naissance de Jésus-Christ deux semaines plus tard.





Si l'actualité s'est concentrée l'été dernier sur la contre-offensive des forces ukrainiennes censées repousser l'armée russe, une nouvelle loi symbolique a fait son apparition fin juillet. Le président Volodymyr Zelensky a officialisé le déplacement des célébrations de Noël du 7 janvier au 25 décembre. "Le peuple ukrainien a longtemps été soumis à l'idéologie russe dans presque tous les domaines de la vie, y compris le calendrier julien et la célébration de Noël le 7 janvier", indiquait la notice explicative du texte de loi approuvé par les députés. Or, poursuivait le texte, "la lutte (...) fructueuse pour son identité contribue à la prise de conscience et au désir de chaque Ukrainien de vivre sa propre vie, avec ses propres traditions, ses propres fêtes".





La décision de déplacer Noël fait partie d'une série de mesures prises par l'Ukraine ces dernières années pour se distancier de Moscou.