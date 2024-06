La Corée du Nord et la Russie, qui "luttent ensemble" contre l'"hégémonie" américaine, ont signé mercredi un accord de défense mutuelle, a annoncé Vladimir Poutine qui a remercié son hôte à Pyongyang Kim Jong Un pour son soutien dans sa guerre contre l'Ukraine.





Reçu en grande pompe, le président russe a estimé que les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU visant les Nord-Coréens pour leur programme nucléaire, "inspirées par les Etats-Unis et leurs alliés", devaient être "réexaminées".





"Le traité pour un partenariat global signé aujourd'hui prévoit, entre autres, une assistance mutuelle en cas d'agression contre une partie au traité", a déclaré M. Poutine à la presse.





"La Russie et la Corée mènent toutes deux une politique étrangère indépendante et n'acceptent pas le langage du chantage et du diktat", a-t-il poursuivi, dans un clair avertissement aux Occidentaux.