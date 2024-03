EN DIRECT - Guerre en Ukraine : quatre morts dans des frappes russes, Kiev réclame des Patriot

Des frappes russes ont fait au moins quatre morts et une trentaine de blessés mercredi, notamment à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Face à ces attaques, Kiev réclame à ses alliés occidentaux davantage de systèmes de défense antiaérienne Patriot. Suivez les dernières informations en direct.

La multiplication des frappes russes pousse Kiev à réclamer plus de systèmes modernes de défense antiaérienne Patriot. Le président Volodymyr Zelensky a en effet de nouveau appelé mercredi soir les alliés occidentaux de son pays à "accélérer la livraison" d'avions de combat F-16 et à transférer des batteries de Patriot supplémentaires.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a lui aussi souligné qu'une défense antiaérienne solide permettrait de "sauver des milliers de vies", de réduire les dégâts infligés aux infrastructures en Ukraine et d'aider les soldats sur le front. Il a assuré que la Russie avait récemment intensifié ses attaques aériennes, avec selon lui le tir de 190 missiles et l'envoi de 700 bombes guidées entre le 18 et le 24 mars.

Retrouvez les dernières informations dans le fil ci-dessus.