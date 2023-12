EN DIRECT - Guerre en Ukraine : au moins 30 morts et 160 blessés après les frappes russes de vendredi

Nouveau bilan après les frappes russes. Les frappes russes massives, survenues dans la nuit de jeudi à vendredi, ont fait au moins 30 morts et 160 blessés, ont annoncé les autorités ukrainiennes dans un nouveau bilan. Les bombardements ont touché des infrastructures essentielles, des installations industrielles, militaires et civiles, a précisé l'état-major ukrainien dans un rapport.





"Attaque massive". Selon l'état-major ukrainien, la Russie a tiré près de 160 engins, dont des missiles de croisière et des drones explosifs Shahed. La défense antiaérienne est parvenue à abattre 88 missiles et 27 drones. "La Russie a utilisé presque tous les types d'armes de son arsenal", a déclaré le président Volodymyr Zelensky. "Il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive", à l'exclusion des premiers jours de la guerre, a de son côté assuré le porte-parole de l'armée de l'air, Iouri Ignat.





Les Ukrainiens frappent à leur tour. Au lendemain des frappes russes, une attaque ukrainien sur un immeuble résidentiel a fait un mort à Belgorod, a annoncé le gouverneur de la région Vyacheslav Gladkov. Le ministère russe de la Défense a, par ailleurs, indiqué que les systèmes de défense anti-aérienne avaient détruit 13 missiles au-dessus de cette région. 32 drones ukrainiens ont aussi été neutralisés ans les secteurs de Briansk, Koursk et Orel, au nord de la frontière ukrainienne, ainsi que de Moscou.





Condamnation de l'ONU. "Malheureusement, les agressions épouvantables d'aujourd'hui ne sont que les dernières d'une série d'attaques de plus en plus fréquentes de la part de la Fédération de Russie", a déclaré vendredi le secrétaire général adjoint de l'ONU Mohamed Khiari, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité vendredi à New York. "Le Secrétaire général condamne sans équivoque, dans les termes les plus forts, ces attaques effroyables perpétrées aujourd'hui contre des villes et des villages en Ukraine", a-t-il ajouté, en rappelant que "les attaques contre les civils et les infrastructures civiles sont des violations du droit humanitaire international".





L'appel de Biden. Le président américain Joe Biden a exhorté vendredi le Congrès à "agir sans plus attendre" après les "bombardements massifs" en Ukraine, les négociations patinant toujours sur la validation d'une gigantesque enveloppe d'aide à Kiev. "À moins que le Congrès ne prenne des mesures urgentes au cours de la nouvelle année, nous ne serons pas en mesure de continuer à envoyer les armes et les systèmes de défense aérienne, indispensables à l'Ukraine pour protéger son peuple", a averti le dirigeant dans un communiqué.





Le Royaume-Uni envoie des armes. Le Royaume-Uni a annoncé vendredi l'envoi d'environ 200 missiles anti-aériens à l'Ukraine pour renforcer ses défenses, après la vague de frappes russes sur plusieurs villes du pays, appelant ses alliés à "redoubler d'efforts" pour soutenir militairement Kiev.

Le président russe Vladimir Poutine "teste les défenses ukrainiennes et la détermination de l'Occident (...) et l'envoi aujourd'hui d'un ensemble de défense aérienne envoie un message irréfutable selon lequel, face à la barbarie russe, le Royaume-Uni reste absolument déterminé à soutenir l'Ukraine", a déclaré le ministre britannique de la Défense Grant Shapps, dans un communiqué.