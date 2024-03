EN DIRECT - Guerre en Ukraine : coupures d'électricité après des frappes russes, le point sur la situation

Trois centrales thermiques ukrainiennes ont subi vendredi d'importants dommages après des tirs russes, selon le fournisseur d'énergie ukrainien DTEK. Suivez les dernières informations en direct.

LE POINT SUR LA SITUATION Trois centrales thermiques ukrainiennes ont subi d'importants dommages après les tirs russes, a affirmé vendredi le fournisseur d'énergie ukrainien DTEK, sans donner la localisation de ces installations. "Les occupants ont attaqué trois centrales thermiques DTEK. Les équipements ont été gravement endommagés", a déploré la compagnie dans un communiqué. Elle a précisé que ses ingénieurs avaient "rapidement" réagi pour faire face aux dégâts. Le ministère de l'Energie a indiqué dans la soirée avoir procédé au total à des coupures de courant dans sept régions.

Une personne a été tuée et deux autres blessées vendredi dans une attaque de drone ukrainienne ayant touché un immeuble d'habitation dans la ville russe de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région. "Le drone s'est écrasé sur un immeuble d'habitation. A la suite de l'explosion, un homme a malheureusement été tué. Deux personnes ont été blessées", a déclaré Viatcheslav Gladkov sur Telegram.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a prévenu que l’Europe est désormais entrée dans l'"ère de l'avant-guerre" selon lui. "Je ne veux effrayer personne mais la guerre n'est plus un concept du passé. Elle est une réalité et elle a commencé il y a plus de deux ans", avec l'invasion de l'Ukraine, a déclaré vendredi Donald Tusk dans un entretien accordé à l'alliance de huit journaux européens Lena (Leading european newspaper alliance)."Le plus inquiétant en ce moment est qu'absolument tous les scénarios sont possibles. Nous n'avons pas connu une telle situation depuis 1945", a déclaré l'ancien président du Conseil européen. EN DIRECT Bonjour et bienvenue sur ce direct consacré aux événements en Ukraine.

L'opérateur national Ukrenergo s'est quant à lui dit "contraint de procéder d'urgence à des coupures (de courant) jusqu'au soir" dans trois régions en raison du "manque de capacité de production" d'électricité à la suite de "l'attaque massive" russe. Des "restrictions" étaient déjà en place dans deux autres régions après de précédents bombardements.

Le ministère de l'Energie a indiqué dans la soirée avoir procédé au total à des coupures de courant dans sept régions, et demandé aux Ukrainiens "leur compréhension pour ces difficultés temporaires". "L'ennemi espère semer la panique et le désespoir. Mais nous avons passé l'hiver dans la lumière et au chaud, et nous allons continuer", a-t-il ajouté dans un message sur Telegram.

Le ministre de l'Energie Guerman Galouchtchenko avait auparavant annoncé qu'une "attaque massive" avait particulièrement ciblé des sites de production d'énergie dans les régions de Dnipropetrovsk, Poltava (centre) et Tcherkassy (centre). Le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, a dénoncé des "attaques barbares contre le système énergétique ukrainien".

