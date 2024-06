Lorsque Evguéni Prigojine et son groupe paramilitaire Wagner ont marché sur Moscou, les armes à la main, en pleine guerre contre l'Ukraine, abattant des hélicoptères de l'armée russe, Vladimir Poutine paraissait vulnérable comme jamais en un quart de siècle au pouvoir. Un an après, le président russe semble au sommet de sa puissance.





Prigojine le mutin est mort dans un accident d'avion suspect deux mois après sa révolte des 23-24 juin 2023. Son groupe a été de facto refondé et placé sous l'autorité du ministère de la Défense, celui-là même que les rebelles critiquaient pour sa corruption, son incompétence et les lenteurs de sa logistique.





Puis, Vladimir Poutine s'est attaqué au printemps 2024 aux cadres du ministère, quitte à faire écho aux revendications des mutins. Présenté comme une opération mains propres contre la corruption et non comme une purge, cette initiative a mené des généraux et un vice-ministre, Timour Ivanov, en prison. D'autres ont été limogés. "Il n'y a plus personne de déloyal envers Poutine désormais", constate Nikolaï Petrov, chercheur à Chatham House, un centre d'analyse britannique banni en Russie.





Le président russe "exerce un contrôle direct et constant sur tous les acteurs les plus importants", poursuit-il. Plus question de laisser à quiconque l'autonomie que Prigojine avait, ou de nommer un militaire en mesure d'avoir le contrôle de la loyauté des troupes.