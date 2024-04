EN DIRECT - Guerre en Ukraine : six morts dans une attaque russe de drones à Kharkiv

- Six morts après des frappes de drones à Kharkiv : le bilan de l'attaque de drones sur la deuxième ville d'Ukraine la nuit dernière est monté à six morts et dix blessés, a indiqué samedi le maire de la ville. "Il y a six morts et dix blessés à la suite de l'attaque nocturne sur le district de Shevchenkivskyi", un quartier situé dans le nord de la ville de Kharkiv (nord-est de l'Ukraine), a déclaré le maire Igor Terekhov, dans un message sur Telegram.





- Les opérations russes s'intensifient aux abords de Tchassiv Iar : la Russie progresse petit à petit vers la ville de Tchssiv Iar, localité-clé située à l'ouest de Bakhmout (est du pays), selon les autorités mises en places par Moscou dans la région. Depuis une semaine, "la situation s'échauffe" dans cette zone, a reconnu le chef de l'administration militaire ukrainienne de Tchassiv Iar, Serguiï Tchaous, soulignant que la cité était sous "le feu constant" des militaires russes.





- Une attaque ukrainienne touche des avions d'une base russe : grâce à des drones, l'Ukraine est parvenue à détruire au moins six avions dans la base militaire russe de Morozovsk, sur le territoire russe, vendredi. Une vingtaine de personnes ont été tuées ou blessées lors de cette offensive, selon Kiev. Ce site est utilisé par Moscou comme un point d'appui important dans sa guerre en Ukraine.