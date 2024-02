EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens dans l'ouest

La Russie a affirmé mardi matin avoir contrecarré une attaque de drones ukrainiens survenue dans la nuit dans la région de Belgorod (ouest), frontalière de l'Ukraine. Une attaque conduite par Kiev "au moyen de sept drones contre des cibles du territoire de la Fédération de Russie a été empêchée", selon le ministère de la Défense. Suivez les dernières informations en direct.

À l'approche d'une visite du président français en Ukraine, Paris hausse le ton vis-à-vis de la Russie qu'elle accuse de mener une campagne accrue de désinformation et d'être responsable de la mort de deux humanitaires près de la ligne de front. Les tensions entre les deux pays sont montées d'un cran ces dernières semaines au sujet de l'Ukraine, Moscou fustigeant "la frénésie militariste" française après la promesse de nouvelles livraisons d'armes à Kiev.

L'ambassadeur de Russie en France Alexeï Mechkov a été convoqué lundi au ministère français des Affaires étrangères, qui a réitéré la condamnation des frappes russes ayant tué deux humanitaires français en Ukraine jeudi dernier et dénoncé "le regain de désinformation ciblant la France", selon le Quai d'Orsay.

Le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a, lui, décrit mardi matin l'attaque d'un drone des forces armées ukrainiennes contre la ville russe de Goubkine.

L'ambassade russe a de son côté indiqué que M. Mechkov a dénoncé lors de cet entretien "l'irresponsabilité et le danger de l'implication de plus en plus grande de Paris dans le conflit ukrainien". Il a accusé la France de fournir à Kiev des "armes de plus en plus destructrices et mortelles" et de ne pas avoir condamné de récentes frappes ukrainiennes particulièrement meurtrières en Russie et en zone occupée par Moscou dans l'est de l'Ukraine.

