EN DIRECT - Ukraine : Washington débloque 250 millions de dollars pour Kiev, sa dernière tranche d'aide militaire disponible

Mercredi, les États-Unis ont annoncé le déblocage de 250 millions de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine. C'est la dernière tranche d'aide militaire disponible, tant que le Congrès ne valide pas l'enveloppe de 61 milliards de dollars réclamée depuis plusieurs semaines par Joe Biden. Suivez les dernières informations en direct.

LE POINT SUR LA SITUATION Voici les informations marquantes des dernières 24 heures :

- Aide américaine. Les États-Unis ont annoncé mercredi le déblocage de 250 millions de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine, leur dernière tranche disponible sans un nouveau vote au Congrès américain. "Il est impératif que le Congrès agisse dès que possible pour faire prévaloir nos intérêts en matière de sécurité nationale en aidant l'Ukraine à se défendre", a affirmé le secrétaire d'État Antony Blinken.

- La Russie contourne les sanctions. Moscou a presque totalement redirigé ses exportations de pétrole vers la Chine et l'Inde, engrangeant des recettes à un niveau comparable à celui de 2021, a annoncé son vice-Premier ministre de l'Énergie, Alexandre Novak. Selon lui, la Russie, visée par une multitude de sanctions occidentales en raison de son offensive en Ukraine, notamment sur ses hydrocarbures, vend aujourd'hui 45-50% de son pétrole à la Chine et 40% à l'Inde.

- La candidate anti-guerre veut créer son parti. Ekaterina Dountsova, une Russe opposée à la guerre, dont la candidature à la présidentielle de mars a été écartée, a annoncé vouloir créer son propre parti pour rassembler "tous ceux qui sont en faveur de la paix, de la liberté et de la démocratie". Bonjour et bienvenue sur TF1info pour suivre l'actualité autour de la guerre en Ukraine en ce jeudi 28 décembre 2023.

Les États-Unis ont annoncé mercredi le déblocage de 250 millions de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine, leur dernière tranche disponible sans un nouveau vote au Congrès américain. Les négociations patinent toujours entre parlementaires républicains et démocrates sur la validation de l'enveloppe de 61 milliards réclamée avec insistance par le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Il est impératif que le Congrès agisse dès que possible pour faire prévaloir nos intérêts en matière de sécurité nationale en aidant l'Ukraine à se défendre", a affirmé le secrétaire d'État Antony Blinken dans un communiqué mercredi. Les chefs du Sénat ont toutefois déjà acté que le Congrès terminerait l'année sans valider de nouveaux fonds. Une nouvelle déconvenue pour le président ukrainien, dans une année marquée par l'espoir déçu d'une grande contre-offensive et la pression accrue de la Russie sur le front.

La Maison Blanche avait elle prévenu qu'elle serait "à court de ressources" pour l'Ukraine "d'ici la fin de l'année". "Nous n'avons plus qu'une enveloppe d'aide" avant que les fonds dédiés à l'Ukraine "ne s'épuisent", avait annoncé le 18 décembre un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. "Lorsqu'elle sera envoyée, nous n'aurons plus d'autorisation (...). Et nous aurons besoin que le Congrès agisse sans délai", avait-il alerté.

Volodymyr Zelensky était venu mi-décembre à Washington en personne pour tenter d'accentuer la pression, sans succès pour le moment.