EN DIRECT - Ukraine : l'aide américaine "va exacerber les crises mondiales", dénonce Moscou

Le Congrès américain a voté une aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. Après des semaines de tergiversations, la Chambre américaine des représentants adopte samedi l'amendement spécifique sur l'aide à l'Ukraine, qui prévoit une enveloppe de 61 milliards de dollars. Cette assistance militaire et économique, fruit de mois de tractations extrêmement tendues et laborieuses, doit désormais être approuvée au Sénat, où un premier vote pourrait avoir lieu dès mardi.





Une aide américaine qui soulage Kiev et ses alliés. Si le Sénat doit encore valider ce plant d'aide exceptionnel, l'Ukraine se réjouit du vote intervenu samedi. Le président Volodymyr Zelensky a exprimé samedi sa "reconnaissance" pour "cette décision qui maintient l'histoire sur la bonne voie." "Le projet de loi vital sur l'aide américaine adopté aujourd'hui empêchera la guerre de s'étendre, sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes", salue-t-il sur X (ex-Twitter). "Merci l'Amérique !"





Moscou déplore ce vote et met en garde. L'aide américaine votée samedi "tuera encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev", a dénoncé le Kremlin à l'issue du vote. "La décision de fournir une aide à l'Ukraine était attendue et prévisible. Elle enrichira davantage les États-Unis d'Amérique et ruinera encore plus l'Ukraine", a assuré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse d'État TASS.