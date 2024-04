EN DIRECT - Guerre en Ukraine : des combats acharnés vers la ville-clé de Tchassiv Iar

L'Ukraine et la Russie se sont livrées dimanche à des combats acharnés à proximité de la ville-clé de Tchassiv Iar (est). Kiev a par ailleurs revendiqué de son côté avoir frappé un navire russe en Crimée. Suivez les dernières informations.

Les forces russes et ukrainiennes se sont livrées dimanche à des combats acharnés à proximité de la ville-clé de Tchassiv Iar (est), au lendemain de l'adoption par la Chambre américaine des représentants d'une nouvelle aide militaire à Kiev, qui a revendiqué de son côté avoir frappé un navire russe en Crimée.

Le ministère russe de la Défense a affirmé dimanche à la mi-journée que la localité de Bogdanivka (est) avait été "complètement libérée". Mais en fin de journée, les forces ukrainiennes ont déclaré y avoir "repoussé" l'armée russe qui "avec le soutien de l'aviation, a tenté d'améliorer sa situation tactique". Petite localité de moins de 100 habitants avant la guerre, Bogdanivka se trouve à moins de 10 km de Tchassiv Iar, ville-cible de l'armée russe. Car Tchassiv Iar est elle-même à moins de 30 km au sud-est de Kramatorsk, principale ville encore sous contrôle ukrainien de la région de Donetsk et important nœud ferroviaire et logistique pour l'armée ukrainienne.

FEU VERT DU CONGRÈS AMÉRICAIN La Chambre américaine des représentants a voté samedi en faveur d'une nouvelle assistance militaire et économique pour l'Ukraine. Prochaine étape : le vote, attendu mardi, par le Sénat. International Guerre en Ukraine : feu vert du Congrès américain à une aide "cruciale" très attendue par Kiev LE POINT SUR LA SITUATION La Russie a revendiqué dimanche la prise de Bogdanivka, entre Bakhmout et Tchassiv Iar, dans l'Est de l'Ukraine. "Les unités du groupe de troupes 'Sud' ont complètement libéré la localité de Bogdanovka (dénomination russe, NDLR) dans la République populaire de Donetsk", a assuré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Volodymyr Zelensky a appellé le Sénat américain à valider l’aide de 61 milliards de dollars à l’Ukraine, lors d'une interview accordée dimanche à la chaîne américaine NBC News. "Nous aurons une chance de victoire si l’Ukraine reçoit le système d’armement dont elle a tant besoin, dont des milliers de soldats ont tant besoin", a affirmé le président ukrainien.

L'Ukraine a affirmé dimanche avoir frappé le navire militaire russe Kommouna en Crimée annexée, plus tôt dans la matinée. "La nature des dommages est en cours de vérification", a précisé le ministère ukrainien de la Défense sur X. Lancé en 1915, le Kommouna est l'un des plus vieux navires militaires russes encore en fonction. Il est chargé de sauvetages en haute mer, de sous-marins coulés ou de cargaisons perdues. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live pour suivre les dernières actualités autour de la guerre en Ukraine.

Ces combats interviennent au lendemain du vote à Washington de la Chambre des représentants en faveur d'une aide militaire et économique de près de 61 milliards de dollars à Kiev. Le projet de loi doit encore être adopté par le Sénat et approuvé par le président américain Joe Biden, et ce n’est qu’alors que le long transport de l'aide vers l'Ukraine pourra commencer.

Dans un contexte difficile, l'Ukraine a affirmé dimanche avoir attaqué un navire militaire russe en mer Noire, où ses forces ont eu jusqu'ici plus de succès. Le Kommouna, chargé de sauvetages en haute mer (de sous-marins coulés ou de cargaisons perdues) est l'un des plus vieux navires militaires russes, selon Kiev. Lancé en 1915 et ayant participé aux deux guerres mondiales, il s'agirait même du plus vieux navire militaire encore en service au monde, selon plusieurs sites militaires.