EN DIRECT - Guerre en Ukraine : trois morts dans des frappes russes dans la région de Zaporijia

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé lundi en Chine, ont annoncé ses services, pour une visite officielle visant à resserrer les liens avec Pékin, partenaire diplomatique et économique clé de Moscou. Le ministère russe des Affaires étrangères séjournera jusqu'à mardi dans la capitale, où il doit avoir "un échange approfondi de points de vue (...) sur un certain nombre de 'sujets brûlants' avec son homologue chinois Wang Yi, selon un communiqué du ministère russe, citant "la crise ukrainienne et la situation dans la région Asie-Pacifique".