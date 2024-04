EN DIRECT - Guerre en Ukraine : au moins 10 frappes russes dans la région de Kharkiv

Les forces russes ont effectué au moins 10 frappes dans la nuit contre des "infrastructures essentielles" de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine entièrement en état d'alerte aérienne, a annoncé le gouverneur local jeudi matin. Suivez les dernières informations.

ATTAQUES RUSSES La Russie a conduit dans la nuit une "attaque massive" contre l'Ukraine et ciblé ses infrastructures énergétiques à travers le pays, ont annoncé les autorités ukrainiennes ce jeudi matin. "L'ennemi attaque à nouveau nos infrastructures énergétiques !", a affirmé le ministre ukrainien de l'Énergie Guerman Galouchtchenko sur le réseau social Telegram.

Ces attaques ont visé "des installations de production et des systèmes de transmission" dans les régions de Kiev, Kharkiv (nord-est), Zaporijia (sud) et Lviv (ouest), a-t-il détaillé. Deux centrales thermiques du fournisseur d'énergie ukrainien DTEK ont été attaquées, a signalé l'entreprise sur Telegram ce matin, sans préciser leur localisation. POINT DE SITUATION Des frappes russes dans la région de Kharkiv. Les forces russes ont effectué au moins dix frappes dans la nuit contre des "infrastructures essentielles" de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine entièrement en état d'alerte aérienne, a annoncé le gouverneur local ce jeudi matin. "À l'heure actuelle, il n'y a pas de victime", a rapporté Oleg Synegoubov sur le réseau social Telegram.

Bientôt une conférence sur la paix. La Suisse a annoncé mercredi qu'elle organisait une conférence "sur la paix" sur l'Ukraine les 15 et 16 juin, mais sans la présence de la Russie qui y voit un projet "des démocrates américains". "L'idée d'organiser une conférence de haut niveau pour lancer le processus de paix recueille une adhésion suffisamment importante au niveau international", a assuré le gouvernement suisse dans un communiqué. "C'est un premier pas pour un processus pour une paix durable."

Toujours pas d'aide américaine. Le président américain Joe Biden a appelé mercredi à Washington la Chambre des représentants à voter immédiatement pour débloquer des milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. "La majorité des démocrates et des républicains soutiennent massivement l'Ukraine. Il doit y avoir un vote maintenant", a déclaré le président à la presse alors que le chef de la Chambre, le républicain Mike Johnson, bloque l'examen de cette enveloppe. Bonjour et bienvenue sur TF1info dans ce direct consacré à l'actualité autour de la guerre en Ukraine.

Sept personnes ont été tuées mercredi 10 avril dans les régions ukrainiennes de Kharkiv (nord-est) et d'Odessa (sud) au cours d'attaques nocturnes qui ont touché deux sites énergétiques. Dans la région d'Odessa, quatre personnes ont péri, dont une fillette de 10 ans, et sept autres ont été blessées, a déclaré le gouverneur Oleg Kiper. "Un homme est dans un état grave, ses membres inférieurs ont été amputés", a-t-il dit sur Telegram, affirmant que la région a été frappée par des missiles balistiques russes.

Quelques heures plus tôt, deux femmes et un enfant avaient perdu la vie dans une frappe russe sur la région de Kharkiv, régulièrement prise pour cible, selon le ministère de l'Intérieur qui précise que deux personnes ont aussi été blessées. Cette frappe a eu lieu sur le village de Lyptsi, situé à une dizaine de kilomètres de la frontière russe, endommageant des magasins, selon les autorités.

En Russie, trois personnes, dont deux enfants, ont été tués par un drone ukrainien qui a visé une voiture circulant dans un village de la région frontalière de Koursk, a déclaré sur Telegram le gouverneur Roman Starovoït. L'armée russe a également dit avoir détruit dans la nuit cinq drones ukrainiens au-dessus de la région russe frontalière de Briansk, déjà visée la veille par des tirs d'artillerie qui ont fait deux morts.

Les députés ukrainiens ont commencé mercredi à examiner en deuxième lecture le projet de loi controversé sur la mobilisation, à l'origine d'une nouvelle levée de boucliers en raison d'un revirement sur le retour des soldats qui combattent depuis longtemps. L'enrôlement de nouvelles personnes suscite des débats en Ukraine depuis plus d'un an, alors que l'armée manque d'effectifs et de munitions face à des forces russes à l'offensive sur plusieurs fronts.

Le chef républicain de la Chambre américaine des représentants, Mike Johnson, a refusé de s'avancer sur l'avenir de l'aide à l'Ukraine, assurant que les négociations étaient toujours en cours, malgré des appels répétés à agir. "Les élus de la Chambre continuent de débattre de la marche à suivre", s'est-il cantonné à dire lors d'une conférence de presse. Une enveloppe de 60 milliards de dollars pour Kiev, réclamée par le président démocrate Joe Biden, est bloquée au Congrès américain depuis des mois.