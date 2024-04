EN DIRECT - Ukraine : l'AIEA craint un tournant dans la guerre après les attaques contre la centrale de Zaporijia

Les récentes attaques sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia peuvent "marquer le début d'un nouveau front de guerre extrêmement dangereux", s'est alarmé jeudi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Suivez les dernières informations.

Des missiles et des drones russes ont détruit une grande centrale électrique près de Kiev et touché des installations électriques dans plusieurs régions du pays, selon des responsables ukrainiens. L'attaque majeure a détruit la centrale thermique au charbon de Trypilska, a affirmé à Reuters un responsable de la société qui gère l'installation. Selon Vladimir Poutine, ces frappes visent à "démilitariser" le pays.

Un tournant dans la guerre ? Et les récentes attaques sur la centrale nucléaire de Zaporijia peuvent "marquer le début d'un nouveau front de guerre extrêmement dangereux", s'est alarmé le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi. Selon lui, celles-ci "nous ont fait entrer dans une phase cruciale" du conflit.

Un projet de loi controversé. Kiev a voté hier une loi controversée sur la mobilisation, afin de pouvoir solliciter davantage d'hommes sur le front. Mais ce durcissement de la loi ne fait pas l'unanimité au sein de la société ukrainienne, comme nous vous l'expliquons ici.

La Russie a tiré, dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 avril, plus de 40 missiles et 40 drones contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a qualifié ces bombardements de "réponse" aux frappes ukrainiennes des dernières semaines sur le territoire russe, en particulier sur des raffineries. Le président russe, Vladimir Poutine, a justifié ces récents bombardements meurtriers par l'objectif de "démilitarisation" de l'Ukraine fixé par le Kremlin.

En outre, quatre personnes ont été tuées et cinq autres blessés à Mykolaïv, dans le sud, "en pleine journée" au cours d'une attaque aérienne russe, a fait savoir l'armée ukrainienne. "Des bâtiments résidentiels et des voitures privées ont été endommagés. Des dégâts dans des installations industrielles ont également été constatés", a-t-elle ajouté.

Confrontée à de multiples attaques terrestres sur la ligne de front, l'Ukraine, qui souffre d'une pénurie de soldats volontaires, s'est finalement dotée d'une nouvelle loi sur la mobilisation, après des mois de débats houleux au sein d'une société meurtrie par deux ans d'invasion russe. Le président de la Rada, le parlement monocaméral, doit désormais la remettre à Volodymyr Zelensky pour promulgation afin qu'elle entre en vigueur.

Le bouleversement provoqué par la guerre en Ukraine et le réarmement mondial imposent un effort "durable" de l'industrie de défense pour produire davantage et plus rapidement, a prévenu Emmanuel Macron en posant la première pierre d'une usine de poudre pour obus à Bergerac (Dordogne). "Nous sommes partis durablement pour nous installer dans un changement géopolitique, géostratégique où les industries de défense vont avoir un rôle croissant", a estimé le chef de l'État en présence d'industriels de la défense, qu'il exhorte à accélérer pour passer à une "économie de guerre" afin de continuer à soutenir activement l'Ukraine face à la Russie.