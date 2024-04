EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Washington et Londres sanctionnent le secteur des métaux russes

Vendredi, Washington a interdit l'importation aux États-Unis de l'aluminium, du cuivre et du nickel d'origine russe. La mesure s'inscrit dans le cadre de sanctions supplémentaires prises avec le Royaume-Uni et ayant pour but de réduire les revenus de Moscou. Suivez les dernières informations.

LES COULISSES D'UN ÉCHANGE Invité vendredi soir de LCI, le ministre des Armées est revenu sur son échange avec son homologue russe début avril, qui avait été "long et dur". Cette discussion, sollicitée par la France, visait à fournir à Moscou "un certain nombre d'informations" en lien avec l'attentat du Crocus City Hall. Sébastien Lecornu revient sur son coup de fil à la Russie sur LCI Source : TF1 Info

Washington a interdit vendredi l'importation aux États-Unis de l'aluminium, du cuivre et du nickel d'origine russe, dans le cadre de sanctions supplémentaires prises avec le Royaume-Uni et ayant pour but de réduire les revenus de Moscou. "En prenant des mesures conjointes, les États-Unis et le Royaume-Uni privent la Russie et ses producteurs de métaux d'une importante source de revenus", précise le Trésor américain. Outre l'interdiction d'importer ces métaux aux États-Unis, les deux pays ont également pris des mesures pour limiter les échanges de ces métaux sur les marchés mondiaux.

Une personne a été tuée et trois blessées, vendredi 12 avril, lors de bombardements russes dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, de plus en plus régulièrement visée par la Russie, a annoncé la police nationale, précisant que les frappes ont eu lieu sur la ville de Vovtchansk, sur le village de Monatchynivka, ainsi que dans le district de Koupiansk. Trois autres personnes ont été blessées dans la région orientale de Donetsk et deux autres dans celle, méridionale, de Kherson, selon leurs autorités respectives.

De futurs pilotes de chasse ukrainiens susceptibles de conduire des avions américains F-16 sont formés dans le sud de la France par l'armée de l'Air, a annoncé le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Les pilotes reçoivent une "formation généraliste, sur Alpha Jet (avion militaire de conception franco-allemande, ndlr), qui permet à des pilotes ukrainiens d'acquérir des fondamentaux sur le pilotage d'un avion de chasse", a déclaré le ministre.