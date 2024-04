EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'AIEA convoque un conseil extraordinaire sur la centrale nucléaire de Zaporijia

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé mardi une réunion dans deux jours du Conseil des gouverneurs, à la demande de Moscou et de Kiev, qui s'accusent d'attaques de drones sur la centrale nucléaire de Zaporijia. Suivez les dernières informations.

DEUX SITES ÉNERGÉTIQUES TOUCHÉS DANS LE SUD DE L'UKRAINE La Russie "a attaqué le sud de l'Ukraine avec des vagues régulières de drones d'attaque", visant deux sites énergétiques, dans la nuit de mardi à mercredi, a déploré le commandement sud de l'armée ukrainienne dans un communiqué. L'artillerie russe a notamment tiré trois missiles visant "des infrastructures essentielles de transport et de logistique" dans la région méridionale d'Odessa, a indiqué cette source. "Une infrastructure énergétique a été endommagée" et "deux employés d'une entreprise de transport blessés", a indiqué l'armée de Kiev, sans donner plus de détails.

"Nous sommes en train d'évaluer l'étendue des dégâts sur la centrale électrique", a de son côté déclaré le maire de la grande ville d'Odessa, Guennadiï Troukhanov, évoquant un blessé. Dans la région de Mikolaïv, voisine de celle d'Odessa, la frappe russe a provoqué un incendie qui a ensuite été "localisé" par les pompiers, selon le commandement sud de l'armée ukrainienne.

Au total, 14 des 17 drones explosifs Shahed lancés par la Russie dans la nuit ont été interceptés par l'armée de l'air ukrainienne, selon un bilan qu'elle a communiqué tôt mercredi. LCI SUR LE TERRAIN L'Ukraine adopte une stratégie similaire à celle qui avait réussi aux Russes pour stopper son offensive en 2023. Sur les fronts oriental et méridional, d'immenses chantiers créent de nouvelles lignes de défense. Une équipe de LCI a pu visiter celui de Kherson, où des ouvriers civils travaillent sous le feu ennemi. International DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : sur les lignes de défense en construction à Kherson POINT DE SITUATION Un conseil extraordinaire sur Zaporijia. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé mardi une réunion du Conseil des gouverneurs, à la demande de Moscou et de Kiev, qui s'accusent d'attaques de drones sur la centrale nucléaire de Zaporijia. La rencontre, prévue jeudi à 15h au siège de Vienne, intervient "après la réception de deux lettres distinctes, de la Russie puis de l'Ukraine", a indiqué l'instance onusienne dans un communiqué. Dans son courrier, daté de lundi, Moscou réclame une réunion "au vu des récentes attaques et provocations des forces armées ukrainiennes contre la centrale". Kiev évoque pour sa part la situation dans le pays "et ses implications en terme de sécurité".

Pékin devra rendre des comptes si... Les États-Unis ont prévenu mardi qu'ils tiendraient la Chine pour responsable si la Russie réalisait davantage de gains territoriaux en Ukraine, après que Pékin a renouvelé ses promesses de coopération avec Moscou lors d'une visite du chef de la diplomatie russe. Kurt Campbell, haut responsable diplomatique américain, a affirmé que maintenir la paix et la stabilité en Europe était la "mission la plus importante d'un point de vue historique" pour Washington. Nous avons directement dit à la Chine, que si elle continue, cela aura un impact sur la relation entre les États-Unis et la Chine. Nous ne resterons pas les bras croisés à dire 'tout va bien'", a-t-il mis en garde.

Le fils Biden dans le viseur russe. Le Comité d'enquête russe a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "financement du terrorisme" pour le compte de l'Ukraine impliquant les États-Unis et leurs alliés, citant le nom d'une société ukrainienne ayant employé le fils de Joe Biden. Les enquêteurs affirment, sans présenter les éléments du dossier, que Burisma, la compagnie gazière qui avait vu Hunter Biden siéger à son conseil d'administration, a servi d'intermédiaire pour des fonds utilisés "ces dernières années pour mener des actes terroristes en Russie et à l'étranger pour éliminer des personnalités".

Mardi 9 avril, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu sur des lignes de défenses fraîchement creusées dans la région de Kharkiv, dans le nord-est, où les attaques et bombardements russes se multiplient, a annoncé la présidence. Visitant des positions en train d'être établies, Volodymyr Zelensky a souligné que la zone était "très importante".

Le même jour, trois personnes ont été blessées dans un bombardement russe sur une entreprise de Kharkiv, a indiqué sur Telegram le gouverneur, Oleg Synegoubov. Ailleurs en Ukraine, une personne a été tuée et trois blessées dans des frappes sur Kostiantynivka, près du front dans l'est, et une autre personne a été tuée dans la région de Tcherniguiv (nord), selon les autorités locales et secours.

Une femme et un enfant ont été tués dans des tirs d'artillerie ukrainiens ayant visé le village de Klimovo dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional. Les tirs ont "touché le centre même du village. Malheureusement, il y a des morts : une femme et un enfant", a indiqué sur Telegram Alexandre Bogomaz, rapportant que trois personnes ont été blessées. Selon lui, un immeuble résidentiel a pris feu après ces tirs d'artillerie.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé une réunion jeudi du Conseil des gouverneurs, à la demande de Moscou et de Kiev, qui s'accusent d'attaques de drones sur la centrale nucléaire de Zaporijia. La rencontre, prévue jeudi à 15h (13h GMT) au siège de Vienne, intervient "après la réception de deux lettres distinctes, de la Russie puis de l'Ukraine", a précisé l'instance onusienne dans un communiqué.

L'armée américaine a annoncé mardi avoir transféré la semaine passée à l'Ukraine des armes et munitions de petit calibre initialement envoyées par l'Iran aux rebelles Houthis du Yémen mais saisies par Washington et ses alliés. Cette livraison d'armes doit aider Kiev, qui manque cruellement de munitions dans sa guerre face à la Russie, mais ne résout pas le déficit d'armement lourd (obus, missiles) de l'armée ukrainienne, alors que le Congrès américain ne parvient pas à se mettre d'accord pour valider un nouveau paquet d'aide militaire.