EN DIRECT - Ukraine : Zelensky admet que les capacités terrestres de son armée sont "limitées"

Lors d'une réunion en visioconférence avec les membres de l'Otan, Volodymyr Zelensky a demandé à recevoir des armes le plus vite possible. Selon lui, "nos capacités au sol sont malheureusement limitées". Suivez les dernières informations.

LE POINT SUR LA SITUATION L'UKRAINE "NE PEUT PLUS ATTENDRE". Livrer plus d'armes à l'Ukraine, le plus rapidement possible. C'est la demande effectuée vendredi par Volodymyr Zelensky à l'Otan, l'Ukraine ne pouvant "plus attendre" face à la pression russe. Le président ukrainien s'est exprimé en visioconférence face aux pays de l'Otan à la veille d'un vote clé du Congrès américain sur une aide de 61 milliards de dollars très attendue par Kiev.

UN BOMBARDIER RUSSE ABATTU. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé vendredi avoir abattu un bombardier stratégique à longue portée Tu-22M russe, une première depuis le début de l'invasion lancée par Moscou. Un des quatre membres d'équipage de l'avion est mort, a indiqué le gouverneur de la région. Deux autres membres d'équipage de l'appareil ont été retrouvés vivants, tandis que les secours cherchaient toujours le quatrième, a-t-il précisé.

LE PESSIMISME DE LA CIA. Alors que Kiev est suspendu à un vote pour le déblocage de l'aide américaine, le patron de la CIA a mis en garde contre une possible défaite de l'Ukraine "d'ici à la fin de l'année". Sans le soutien militaire et économique apporté par les États-Unis, "le risque est réel" de voir la Russie l'emporter, a prévenu William J. Burns.

UNE MOBILISATION SUPPLÉMENTAIRE DE L'OTAN. Les pays de l'Otan se sont accordés pour envoyer à l'Ukraine davantage de systèmes de défense antiaérienne, a annoncé le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Des armements qui incluront notamment des batteries de Patriot. "L'Otan a vérifié les capacités existantes au sein de l'Alliance et il y a des systèmes qui peuvent être rendus disponibles pour l'Ukraine. Je m'attends donc bientôt à de nouvelles annonces sur des systèmes de défense antiaérienne", a déclaré Jens Stoltenberg. Il s'exprimait à l'issue d'un conseil entre les ministres de la Défense de l'Otan et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est tenu en visioconférence.

Volodymyr Zelensky a demandé vendredi à l'Otan de livrer le plus rapidement possible des armes à l'Ukraine qui "ne peut plus attendre" face à la pression russe, l'Alliance annonçant d'ores et déjà un accord pour des systèmes de défense antiaérienne, avant un vote crucial prévu ce samedi aux États-Unis.

Le président ukrainien s'est exprimé en visioconférence devant l'Otan avant le vote clé du Congrès américain sur une aide de 61 milliards de dollars, attendue depuis plusieurs mois par Kiev qui manque d'hommes et de munitions face à des Russes en supériorité sur le front et qui multiplient les frappes.

"Nous ne pouvons plus attendre que des décisions soient prises. Je vous demande de prendre en considération nos demandes le plus rapidement possible", a lancé Volodymyr Zelensky, selon des propos rapportés par ses services. "Cela dépend entièrement de votre choix (...) Le choix de déterminer si nous sommes vraiment alliés", a-t-il poursuivi, réclamant notamment au moins sept systèmes antiaériens Patriot supplémentaires, deux jours après une frappe russe particulièrement meurtrière qui a fait 18 morts mercredi à Tcherniguiv (nord).

Quant à repousser les troupes russes, "tant que la Russie a l'avantage dans les airs et peut s'appuyer sur la terreur menée par les drones et les roquettes, nos capacités au sol sont malheureusement limitées", a reconnu le président ukrainien.

À l'issue de ce conseil entre les ministres de la Défense de l'Otan et Zelensky, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a annoncé un accord pour livrer à Kiev plus de systèmes antiaériens, sans préciser dans quel délai. Les ministres des Affaires étrangères des Etats du G7 ont dans le même temps pris vendredi "l'engagement" de "renforcer" les moyens de défense antiaérienne de l'Ukraine, après une réunion en Italie.