EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la situation autour de Bakhmout "de plus en plus compliquée" selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu lundi soir que la situation de ses troupes aux alentours de Bakhmout, dans l'est du pays, devenait très difficile. "La situation devient de plus en plus compliquée", a-t-il déclaré dans son message quotidien. "L’ennemi détruit systématiquement tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions", a-t-il ajouté, qualifiant de "vrais héros" les soldats ukrainiens engagés dans cette bataille.

Depuis l'été, les troupes de Moscou tentent de prendre la ville de Bakhmout, à l'importance stratégique contestée, mais devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.