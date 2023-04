EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le chef de l’Otan "confiant" dans la capacité de Kiev à regagner du terrain

"Confiant." Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a fait part vendredi de son optimisme dans le fait que l'Ukraine puisse reprendre du terrain aux Russes dans une contre-offensive pour laquelle Kiev continue de réclamer plus d'armes et de munitions. Réunis sur la base américaine de Ramstein, les alliés de Kiev ont passé "en revue les différentes capacités, systèmes et fournitures dont les Ukrainiens ont besoin pour reprendre davantage de terrain", a expliqué le Norvégien.

Un an après sa mise en place, le groupe d'une cinquantaine de pays soutenant militairement l'Ukraine "est devenu une extraordinaire communauté d'action" qui a permis des "progrès impressionnants" sur le terrain, a abondé le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.