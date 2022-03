EN DIRECT - "Le monde entier est contre vous" : le message à Vladimir Poutine de l'ambassadrice ukrainienne à l'ONU

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AIEA SOUHAITE SE RENDRE À TCHERNOBYL





"Nous avons la chance qu'il n'y ait pas eu de fuite de radioactivité et que les réacteurs eux-mêmes n'ont pas été compromis. Mais sous sommes tous d'accord sur le fait que les mots ont un sens, et nous devons agir selon nos principes. Pour l'AIEA, le temps est venu d'agir, nous devons agir", affirmé Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).





"J'ai indiqué à la Russie et à l'Ukraine que je suis disponible et prêt à me rendre à Tchernobyl dès que possible, pour que tous les principes que j'ai évoqués ne soient plus jamais remis en question (...) et pour se mettre d'accord sur un compromis commun qui nous permettent à tous de respecter ces principes", a-t-il lancé. Il a reconnu des difficultés "logistiques" à ce voyage, "mais je ne pense pas que ce soit impossible". Suite à la demande d'assistance immédiate de l'Ukraine, "pour fournir notre assistance, nous devons être sur place", a-t-il poursuivi, tout en ajoutant que cette demande personnelle "n'avait rien à voir avec les aspects politiques de cette crise". "Les deux partis réfléchissent à leur réponse", a-t-il indiqué, estimant que "la situation aurait pu être dramatique, je pense que nous ne devons pas attendre qu'une catastrophe arrive avant d'essayer d'y répondre".





"Je ne suis pas un médiateur auto-désigné", a-t-il appuyé, désignant "un cadre sous l'égide de l'AIEA, dans lequel les forces en présence puissent s'engager à ne pas compromettre ces principes". "Notre objectif est de tenter de trouver un accord", et de négocier sur place, a-t-il ajouté. "Cette situation est inédite, généralement on peut s'en sortir facilement grâce à une forme de jurisprudence, en fonction de ce qui s'est passé auparavant. Mais là, nous sommes malheureusement dans l'inconnu total. Cette initiative est animée par un besoin d'agir et de répondre à cette demande d'assistance en prenant en compte les réalités du terrain", a-t-il poursuivi.