EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev libérée, Odessa frappée

Les Ukrainiens ont repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des forces russes de villes-clés situées près de la capitale, a annoncé samedi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar. Les localités d'"Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l'envahisseur", a affirmé Mme Maliar sur Facebook. L'Ukraine a confirmé que les forces russes opéraient un "retrait rapide" des régions de Kiev et de Tcherniguiv, dans le nord du pays, afin de mieux "garder le contrôle" des "vastes territoires" qu'elles occupent dans l'Est et le Sud.

A Boutcha, au nord-ouest de Kiev, où un journaliste de l'AFP a vu samedi les cadavres d'au moins vingt hommes en vêtements civils. Près de 300 cadavres ont au total été enterrés "dans des fosses communes", a déclaré à l'AFP son maire Anatoly Fedorouk.