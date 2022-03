EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev envoie 45 bus à Marioupol pour évacuer les civils

LES CONSEILLERS DE POUTINE "ONT PEUR DE LUI DIRE LA VÉRITÉ"





Le président Vladimir Poutine est fourvoyé par ses conseillers qui "ont peur de lui dire la vérité" sur sa stratégie de guerre "défaillante" en Ukraine, où les revers de Moscou sur le champ de bataille se multiplient, et sur l'impact réel des sanctions occidentales, ont fait valoir les renseignements britanniques et américains.





"Nous avons vu des soldats russes - à court d'armes et le moral en berne -refuser d'exécuter les ordres, saboter leur propre équipement et même abattre accidentellement leur propre avion", a estimé jeudi le chef de l'agence de renseignement britanniques GCHQ, Jeremy Fleming. "Et même si les conseillers de Poutine ont peur de lui dire la vérité, ce qui se passe et l'ampleur de ces erreurs d'appréciation doivent être parfaitement clairs pour le régime", a-t-il ajouté. Selon lui, le président russe a sous-estimé la résistance ukrainienne, la force de la coalition internationale contre lui et l'impact des sanctions économiques.





Ces remarques font écho à un briefing de la Maison Blanche sur des renseignements américains rendus publics mercredi. Selon leurs informations, les relations du maître du Kremlin avec son personnel militaire se sont détériorées. "Nous avons des informations, que nous avons maintenant rendues publiques, selon lesquelles (Vladimir Poutine) s'est senti trompé par l'armée russe", a déclaré la directrice de la communication, Kate Bedingfield.