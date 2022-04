EN DIRECT - Ukraine : nouvelles sanctions américaines contre Moscou ce mercredi, en coordination avec l'UE et le G7

LA TERREUR À BOUTCHA





"Juste devant mes yeux, ils ont tiré sur un homme qui allait chercher de la nourriture au supermarché". Interrogée par l'AFP, Olena, maman de deux jeunes enfants de 7 et 9 ans, raconte la "brutalité" des forces russes dans la ville de Boutcha, près de Kiev. "Au début, il y avait surtout des jeunes soldats (russes). Puis, deux semaines plus tard, il y en a eu d'autres. Plus âgés, ils avaient plus de 40 ans. Ils étaient brutaux. Ils ont maltraité tout le monde. Et c'est là que les massacres ont commencé", témoigne-t-elle, avant de s'interrompre, pensive, le regard sombre.





Selon la mère de 43 ans, ces hommes plus âgés "étaient très bien équipés, ils portaient des uniformes noirs et vert foncé", et non des uniformes de l'armée régulière russe. "Il y avait des bons gars parmi les soldats russes et il y avait des hommes très rudes, surtout des officiers du FSB", les services de sécurité russes, affirme-t-elle. Sous le contrôle russe, seules les femmes étaient autorisées à sortir pour aller chercher de l'eau ou de la nourriture. Les hommes, eux, n'avaient pas le droit de se rendre dans les rues et devaient rester chez eux.