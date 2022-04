EN DIRECT - Guerre en Ukraine : plus de 3000 personnes évacuées de Marioupol, annonce Volodymyr Zelensky

JUSQU'A 300 MILLIONS D'AIDE MILITAIRE SUPPLEMENTAIRE





Le Pentagone va fournir jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine, annonce le porte-parole du ministère américain de la Défense : "Les Etats-Unis ont désormais engagé plus de 2,3 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis la prise de fonction de l'administration Biden, dont plus de 1,6 milliard d'aide militaire depuis l'invasion non-provoquée et préméditée de la part de la Russie."





Le nouveau paquet d'aide comprend des systèmes de missiles guidés par laser, des drones "kamikazes" Switchblade, ainsi que des drones légers de type Puma.