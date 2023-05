EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les tensions entre Wagner et l'armée russe éclatent au grand jour

Wagner et l'armée russe au bord de la rupture ? Le patron du groupe paramilitaire a menacé vendredi de retirer ses troupes de Bakhmout la semaine prochaine. Laissant exploser sa colère dans plusieurs vidéos d'une rare virulence, Evguéni Prigojine accuse nommément le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le chef de l'état-major Valéri Guérassimov d'être responsables de "dizaines de milliers de tués et de blessés" russes en Ukraine.

"Vous vous asseyez dans vos clubs hors de prix et vos enfants profitent de la vie, font des vidéos sur YouTube !", tonne-t-il en lançant des insultes. "Choïgou ! Guérassimov ! Où sont mes putains d'obus ?!".

Le chef de Wagner accuse depuis des mois l'état-major russe de ne pas fournir suffisamment de munitions à ses hommes pour les priver d'une victoire à Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine. Mais dans ces trois vidéos diffusées vendredi par son service de presse, ses attaques atteignent un niveau sans précédent.