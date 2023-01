EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le groupe Wagner clame sa victoire dans la ville de Soledar

"L'entraînement des forces ukrainiennes au maniement du système de défense antiaérienne Patriot va commencer dès la semaine prochaine à Fort Sill dans l'Oklahoma", a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. "Cet entraînement préparera entre 90 et 100 soldats ukrainiens à opérer, entretenir et maintenir le système de défense à travers une formation qui devrait durer plusieurs mois", a-t-il ajouté. "Une fois sur le terrain, le Patriot (...) contribuera à la défense aérienne ukrainienne et dotera le peuple ukrainien d'un moyen supplémentaire pour se défendre contre les actuels assauts aériens russes."