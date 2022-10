EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky réclame des armes aux Européens

MEA CULPA





Après les déclarations controversées de Volodymyr Zelensky, et face à la levée de boucliers en Russie, Kiev a mis un peu d'eau dans son vin ce jeudi. Serguiï Nykyforov, le porte-parole de la présidence ukrainienne, a expliqué que lesdits propos - évoquant des "frappes préventives" de l'Otan contre la Russie -avaient trait à des sanctions préventives qui auraient pu être prises à l'encontre de Moscou avant l'offensive du 24 février, et non à des actions militaires.





"Le président a parlé de la période d'avant le 24 février. Il aurait fallu alors prendre des mesures préventives pour ne pas permettre à la Russie de déclencher la guerre. Je rappelle que les seules mesures dont il était alors question, c'étaient les sanctions", a-t-il affirmé. Kiev n'appellera "jamais" à l'emploi d'armes nucléaires, martèle-t-il.