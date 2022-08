EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Macron appelle les Français à "accepter de payer le prix de la liberté"

La guerre en Ukraine risque d'avoir de lourdes conséquences économiques en Europe. Emmanuel Macron prévient les Français qu'ils peuvent en subir certains effets. "Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité et à l'adversité et, unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs", a-t-il lancé ce vendredi lors d'une cérémonie pour le 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas dans le Var, le 17 août 1944.