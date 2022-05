EN DIRECT - Guerre en Ukraine : suivez les informations du vendredi 13 mai

DOULEUR DES FAMILLES DES SOLDATS D'AZOVSTAL





Après plusieurs semaines de prières et d'espoirs, la nouvelle a fait l'effet d'un coup de poing. Artiom, 22 ans, est mort. Retranché dans le complexe d'Azovstal, dernière poche de résistance à Marioupol, il a succombé face à la violence des bombardements russes. Dévastée, Iryna Iegortchenko, sa mère, dit aussi avoir ressenti une forme de soulagement. "Soudainement, je me suis sentie soulagée. C'est plus facile de savoir que ton fils est mort, plutôt qu'il soit en captivité, blessé ou criant famine", explique la femme de 43 ans à l'AFP. "Au moins, il n'a pas souffert. Tout s'est passé très vite", souffle-t-elle. "Il est avec Dieu".