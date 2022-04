EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky accuse la Russie d’avoir déporté 500.000 Ukrainiens

"L'ennemi intensifie son offensive. Les occupants effectuent des frappes pratiquement dans toutes les directions, avec une activité particulièrement intense dans les régions de Kharkiv et du Donbass", a déclaré l'état-major des forces ukrainiennes dans sa note matinale, jeudi 28 avril. Selon lui, l'armée russe tente d'empêcher le transfert de troupes ukrainiennes du nord vers l'est. L'armée russe a de son côté détruit, dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des "missiles de haute précision" deux dépôts d'armements et de munitions dans la région de Kharkiv et effectué des raids aériens sur 67 sites militaires ukrainiens, selon le ministère russe de la Défense.

Les États-Unis ne peuvent se permettre de rester passifs face au conflit en Ukraine, a expliqué jeudi Joe Biden pour justifier sa demande au Congrès d'une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour principalement livrer davantage d'aide militaire à Kiev. Sur ce total, 20 milliards doivent aller à la fourniture d'armements, soit près de sept fois plus que les quantités pourtant impressionnantes d'armes et munitions déjà fournies à l'Ukraine depuis l'invasion russe.