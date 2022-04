EN DIRECT - Sergueï Lavrov exhorte l'Otan à cesser d'armer l'Ukraine

APPEL DU PIED





Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exhorté l'Otan et les États-Unis à cesser de livrer des armes à Kiev, s'ils "sont vraiment intéressés à résoudre la crise ukrainienne".





Dans une interview publiée samedi par l'agence officielle Chine nouvelle, M. Lavrov a également affirmé que l'offensive russe en Ukraine se déroule "conformément aux plans".





"Un flux continu d'armes en tout genre est entré en Ukraine à travers la Pologne et d'autres pays de l'Otan", a déclaré M. Lavrov. "Si les États-Unis et l'Otan sont vraiment intéressés à résoudre la crise ukrainienne, alors avant tout, ils doivent se réveiller et arrêter de livrer des armes et des munitions au régime de Kiev", a ajouté le chef de la diplomatie russe.